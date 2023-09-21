Астронавти Artemis II готуються до місії на Місяць за допомогою випробувань наземної системи

Місія NASA Artemis II, перша місія Artemis з екіпажем на Місяць, запланована на кінець 2024 року. Готуючись до своєї подорожі в космос, чотири астронавти, відібрані для Artemis II, нещодавно взяли участь у серії випробувань інтегрованої наземної системи. Випробування були розроблені для моделювання процедур, які вони пройдуть у день запуску, дозволяючи їм ознайомитися з обладнанням і протоколами, з якими вони зіткнуться.

Астронавти, до складу яких входили астронавти НАСА Рейд Вайзман, Віктор Гловер, Крістіна Гамок Кох і астронавт Канадського космічного агентства Джеремі Хансен, об’єдналися з Програмою дослідницьких наземних систем НАСА для проведення демонстрації. Захід відбувся в космічному центрі Кеннеді у Флориді, де члени екіпажу одягли тестові версії скафандрів системи виживання екіпажу Orion.

У рамках демонстрації члени екіпажу сіли на новий транспортний парк екіпажу Artemis, щоб дістатися до стартового майданчика 39B. Коли вони прибули на майданчик, вони підійшли до верхньої частини мобільної пускової установки та увійшли в білу кімнату всередині рукава доступу екіпажу. Хоча космічний корабель Orion і ракета Space Launch System (SLS) не були присутні на цьому випробуванні, астронавтам було надано доступ до області, що дозволило їм випробувати навколишнє середовище.

Віктор Гловер, один із астронавтів NASA, висловив своє благоговіння, коли вийшов на стрілу доступу для екіпажу: «Коли ми вийшли з цієї стріли доступу для екіпажу, я просто мав зображення всіх тих запусків Аполлона та шатлів, які я бачив у дитинстві, і це було нереально. Мені фактично довелося зупинитись і просто залишитися в моменті, щоб усе по-справжньому поглинути».

«Артеміда II» — це вирішальна місія, яка слугуватиме випробуванням і оцінкою систем Orion, необхідних для майбутніх місій з екіпажем. Він закладе основу для встановлення стійкої присутності людини та проведення наукових досліджень на поверхні Місяця.

Загалом, випробування наземної системи надають екіпажу Artemis II цінний практичний досвід і дозволяють відпрацювати необхідні процедури перед початком подорожі на Місяць.

джерела:

– Космічний центр Кеннеді NASA. (20 вересня 2023 р.). «Одягайся! Сьогодні екіпаж Artemis II і NASA Ground Systems успішно провели демонстрацію дня запуску».