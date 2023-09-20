Гелікоптер NASA Mars встановив новий рекорд висоти на Червоній планеті

Марсіанський гелікоптер NASA Ingenuity встановив новий рекорд польоту на Червоній планеті. Під час свого 59-го польоту Ingenuity досяг висоти 20 метрів, перевищивши свій попередній рекорд на 6 метрів.

Про останнє досягнення Ingenuity оголосила Лабораторія реактивного руху NASA (JPL), яка контролює місію, у якій також бере участь марсохід Perseverance. Основний політ був зосереджений на тому, щоб підштовхнути Ingenuity до досягнення нового рекорду висоти, оскільки він приземлився в тому ж місці, звідки злетів.

З моменту свого першого польоту в квітні 2021 року Ingenuity досяг значного прогресу. Під час свого першого польоту він зависав на висоті 3 метри над поверхнею Марса протягом 39.1 секунди, доводячи, що він міг досягти потужного польоту, незважаючи на тонку атмосферу Марса. У наступних польотах Ingenuity залишався в повітрі 169.5 секунди, долав відстань до 709 метрів і розвивав швидкість до 15 миль/год (6.5 метрів на секунду).

Продуктивність Ingenuity перевершила очікування: вертоліт допомагав марсоходу Perseverance, роблячи знімки з повітря для планування маршруту в кратері Єзеро. Крім того, Ingenuity продемонструвала свою стійкість, відновлюючись від різноманітних технічних проблем.

NASA планує використати знання, отримані від Ingenuity, для розробки більш досконалих версій гелікоптера для майбутніх місій на Марс і, можливо, навіть для місій за межами Червоної планети.

джерела:

– Лабораторія реактивного руху NASA (JPL)