– NASA розробляє 3D-друковані алюмінієві сопла ракетних двигунів для польотів у глибокий космос

NASA постійно шукає способи зменшити вагу ракет, щоб зробити космічні подорожі більш ефективними та рентабельними. Однією з сфер уваги є розробка легких матеріалів, здатних витримувати екстремальні умови космосу. Нещодавно NASA здійснило значний прорив у цій галузі, розробивши та випробувавши надруковане на 3D-принтері сопло ракетного двигуна з алюмінію.

Алюміній є ідеальним матеріалом для легких компонентів, оскільки він має нижчу щільність і вище співвідношення міцності до ваги, ніж більшість металів. Однак він має такі обмеження, як низька стійкість до сильної температури та схильність до розтріскування під час зварювання. Ці фактори зробили його непридатним для адитивного виробництва деталей ракетних двигунів досі.

Проект НАСА «Виробництво реактивних добавок для четвертої промислової революції» (RAMFIRE) спрямований на подолання цих обмежень шляхом створення зварюваного типу алюмінію, який є достатньо термостійким для використання в ракетних двигунах. Інженери з Центру космічних польотів Маршалла НАСА співпрацювали з Elementum 3D, щоб розробити новий варіант алюмінію, відомий як A6061-RAM2, і спеціалізований порошок для використання в процесі 3D-друку.

Надруковані на 3D-принтері сопла RAMFIRE розроблені з внутрішніми каналами, щоб підтримувати сопло в прохолоді та запобігати плавленню. Вони також створені як єдине ціле, що зменшує потребу в кількох зв’язках і значно скорочує час виготовлення. Насадки традиційного виробництва можуть вимагати до тисячі окремо з’єднаних деталей.

Форсунки RAMFIRE пройшли суворі випробування, включаючи випробування гарячим вогнем з рідким киснем і рідким воднем, а також камери тиску понад 825 фунтів на квадратний дюйм (psi). Форсунки витримали ці екстремальні умови та досягли майже 10 хвилин роботи, демонструючи свою здатність працювати в складних умовах далекого космосу.

Крім сопел ракетних двигунів, алюмінієвий матеріал RAMFIRE і процес виробництва добавок були використані для створення інших передових компонентів, включаючи аерошипове сопло діаметром 36 дюймів і резервуар із вакуумною сорочкою для застосування в кріогенних рідинах.

Цей прорив у 3D-друкованих алюмінієвих соплах ракетних двигунів має потенціал для революції в польотах у глибокий космос, дозволяючи виготовляти легкі компоненти ракет, здатні витримувати високі структурні навантаження. Це на крок наближає нас до мети відправити людей на Місяць, Марс і далі.

джерела:

– NASA розробляє 3D-друковані алюмінієві сопла ракетних двигунів для польотів у глибокий космос