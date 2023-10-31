Чарівне магнітне поле космічної руки

Рентгенівські космічні телескопи NASA зробили дивовижне відкриття, відкривши магнітне поле «кістки» захоплюючої структури у формі руки в космосі. Примарна космічна рука, відома як MSH 15-52, продовжує інтригувати вчених, оскільки з її долоні виходять шлейфи частинок енергійної матерії та антиматерії.

Пульсар PSR B1509-58, розташований біля основи «долоні» туманності, був вперше спостережений рентгенівською обсерваторією NASA Chandra у 2001 році. Відстань між MSH 15-52 і Землею становить приголомшливі 16,000 XNUMX світлових років.

У нещодавньому революційному дослідженні, проведеному Роджером Романі та його командою зі Стенфордського університету, використовувався Imaging X-ray Polarimetry Explorer (IXPE), найновіший рентгенівський телескоп NASA. Протягом 17 днів IXPE уважно стежив за MSH 15-52, надаючи безпрецедентну інформацію про його магнітне поле.

Аналізуючи заряджені частинки, що створюють рентгенівське випромінювання, та їх рух вздовж магнітного поля, дослідники отримали глибше розуміння структури туманності. Магнітне поле визначає напрямок електричного поля рентгенівського випромінювання, що призводить до того, що вчені називають поляризацією рентгенівського випромінювання.

Дивно, але ступінь поляризації, що спостерігається в MSH 15-52, перевищила максимальний рівень, передбачений теоретичними дослідженнями. Ці інтенсивні рівні поляризації вказують на дуже постійне і пряме магнітне поле в певних областях туманності пульсарного вітру, що означає мінімальну турбулентність.

Поєднуючи дані Chandra та IXPE, астрономи збирають воєдино головоломку ін’єкції частинок і формування середовища пульсарами. Рентгенівські дані доповнюються інфрачервоними даними камери темної енергії, що дозволяє цілісно зрозуміти MSH 15-52.

Джозефін Вонг, співавтор дослідження, наголосила на трансформаційному потенціалі рентгенівських променів у виявленні прихованої інформації. Подібно до рентгенівських променів у медичній діагностиці, рентгенівські промені в космосі пропонують унікальний погляд на Всесвіт.

Однією з найбільш інтригуючих особливостей MSH 15-52 є інтенсивний рентгенівський струмінь, спрямований на його «зап’ястя». Поляризація в цій хаотичній області низька через складно переплетені магнітні поля. Однак, коли струмінь наближається до кінцевої точки, поляризація значно зростає, оскільки лінії магнітного поля випрямляються і стають одноріднішими.

Розуміння життєвої історії високоенергетичної матерії та частинок антиматерії, що оточують пульсари, дає цінну інформацію про їх роль як прискорювачів частинок. Відкриття, зроблені в рамках MSH 15-52, проливають світло на дивовижні механізми, що діють у цих космічних явищах.

FAQ

1. Що таке MSH 15-52?

MSH 15-52 — це дивовижна космічна структура у формі руки, яка характеризується шлейфами частинок енергійної матерії та антиматерії.

2. На якій відстані знаходиться MSH 15-52 від Землі?

MSH 15-52 знаходиться на відстані приблизно 16,000 XNUMX світлових років від Землі.

3. Як НАСА вивчало MSH 15-52?

NASA використовувало Imaging X-ray Polarimetry Explorer (IXPE), свій новітній рентгенівський телескоп, щоб уважно стежити за MSH 15-52 протягом 17 днів і зібрати важливі дані про його магнітне поле.

4. Що таке рентгенівська поляризація?

Під поляризацією рентгенівського випромінювання розуміють напрямок електричного поля рентгенівського випромінювання, який визначається магнітним полем джерела рентгенівського випромінювання.

5. Яке значення має інтенсивний рентгенівський струмінь в МШ 15-52?

Інтенсивний рентгенівський струмінь у MSH 15-52 дає цінну інформацію про ін’єкцію частинок і процеси формування пульсарів у середовищі.