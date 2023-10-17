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NASA попереджає про потенційний вплив викиду корональної маси на Землю

ByРоберт Ендрю

Жовтень 17, 2023
NASA попереджає про потенційний вплив викиду корональної маси на Землю

NASA попередило, що викид корональної маси (CME), спричинений нещодавньою сонячною подією, потенційно може вплинути на Землю найближчими днями. Сонячна пляма AR3467 стала свідком виверження магнітної нитки 16 жовтня, що призвело до викиду енергії в космос. Хоча CME не знаходиться на курсі прямого зіткнення із Землею, він все одно може мати вплив через свою траєкторію.

Сонячні плями — це тимчасові явища на фотосфері Сонця, які характеризуються нижчими температурами та інтенсивною магнітною активністю. Магнітні нитки, які є областями зосередженої магнітної енергії, з’єднують ці сонячні плями. Виверження магнітної нитки призводить до CME, який є масивним спалахом сонячного вітру та магнітних полів, що піднімаються над сонячною короною або викидаються в космос.

Остання модель NASA передбачає, що CME від виверження сонячної плями AR3467 може завдати різкого удару по Землі 19 жовтня, що потенційно може призвести до незначної геомагнітної бурі класу G1. Шторм класу G1 вважається незначним, але все одно може спричинити збої в супутниковому зв’язку, незначні коливання в електромережах і появу красивих полярних сяйв на вищих широтах.

Хоча цей нецільовий CME не є причиною для серйозного занепокоєння, NASA підкреслює важливість регулярного моніторингу сонячної активності. Вони постійно спостерігають за сонцем за допомогою мережі сонячних обсерваторій, досліджуючи різноманітні явища від зовнішньої атмосфери Сонця до його турбулентної поверхні. Вони також досліджують надра Сонця за допомогою магнітних і геліосейсмічних приладів. Такі місії, як Solar Dynamics Observatory, Solar Terrestrial Relations Observatory, Interface Region Imaging Spectrograph та інші, є частиною цього постійного спостереження за Сонцем.

Джерело: NASA (URL не надано)

By Роберт Ендрю

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