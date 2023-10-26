NASA проведе демонстрацію космічного лазера на Міжнародній космічній станції

NASA має намір провести новаторську демонстрацію технології космічних лазерів на Міжнародній космічній станції (МКС). Метою демонстрації є перевірка можливості використання лазерної технології для передачі на Землю терабайтів даних із космічних наукових і дослідницьких місій. Це буде перший двонаправлений наскрізний лазерний реле зв’язку NASA, що дозволить космічному агентству інтегрувати лазерний зв’язок у свої існуючі мережі космічного зв’язку.

Демонстрація технології передбачає оснащення МКС модулем під назвою ILLUMA-T (Інтегрований лазерний комунікаційний демонстраційний низькоорбітальний модем і термінал підсилювача). Модуль ILLUMA-T містить телескоп і двовісний карданний механізм, який дозволяє відстежувати супутник Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) на геосинхронній орбіті. Оптичний модуль розміром приблизно з мікрохвильову піч є частиною агрегату, який можна порівняти зі стандартним холодильником.

Демонстрація передасть дані з МКС на супутник LCRD зі швидкістю 1.2 Гбіт/с. Потім супутник LCRD передаватиме дані на оптичні наземні станції в Каліфорнії чи на Гаваях. Звідти дані будуть передані до Операційного центру місії LCRD у Нью-Мексико, а потім до команди наземних операцій ILLUMA-T у Центрі космічних польотів імені Годдарда NASA в Меріленді.

Інженери Goddard оцінять точність і якість даних, що передаються через цей наскрізний процес ретрансляції. Успіх демонстрації може призвести до інтеграції ILLUMA-T в МКС, що значно збільшить пропускну здатність орбітальної лабораторії для передачі даних.

Поточний зв’язок із МКС базується на мережі супутників відстеження та передачі даних (TDRS), яка використовує радіосигнали для передачі даних. Однак використання космічних лазерів може запропонувати вищу швидкість передачі даних і покращити зв’язок для майбутніх космічних місій.

FAQ

1. Яка мета демонстрації космічного лазера НАСА на Міжнародній космічній станції?

NASA прагне перевірити використання лазерної технології для передачі на Землю великих обсягів даних із космічних наукових і дослідницьких місій.

2. Що таке ILLUMA-T?

ILLUMA-T означає Integrated Laser Communications Relay Demonstration Low Earth Orbit User Modem and Amplifier Terminal. Це модуль, встановлений на Міжнародній космічній станції для демонстрації космічного лазера.

3. Як відбуватиметься процес передачі даних?

Модуль ILLUMA-T на МКС передаватиме дані на супутник Laser Communications Relay Demonstration (LCRD). Супутник LCRD потім передаватиме дані на оптичні наземні станції, які надсилатимуть їх до Оперативного центру місії LCRD і, зрештою, до команди наземних операцій ILLUMA-T.

4. Яке значення цієї демонстрації?

У разі успіху інтеграція ILLUMA-T в МКС може значно збільшити обсяг даних, які можна передавати на космічну станцію та з неї, покращуючи комунікаційні можливості для майбутніх космічних місій.

5. Як лазерний зв'язок відрізняється від існуючих систем радіозв'язку?

Лазерний зв’язок може запропонувати вищу швидкість передачі даних і покращений зв’язок порівняно з системами на основі радіозв’язку. Це може революціонізувати космічний зв’язок і забезпечити швидшу та ефективнішу передачу даних із космічних місій.

(Джерела: NASA, Space.com)