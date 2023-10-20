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Останні космічні новини: отримуйте інформацію за допомогою підписки

ByРоберт Ендрю

Жовтень 20, 2023
Останні космічні новини: отримуйте інформацію за допомогою підписки

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  • Дослідження космосу: дослідження та відкриття небесних тіл і явищ у космічному просторі.
  • Політика: принципи, вказівки та правила, встановлені урядовими та організаційними органами для впливу та формування рішень і дій.

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By Роберт Ендрю

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