NASA проводить випробування «гарячого вогню» для ракетних двигунів Artemis Moon-Rocket

NASA нещодавно завершило випробування «гарячим вогнем» у рамках фінальної серії сертифікації своїх місячних ракетних двигунів Artemis. Космічне агентство планує використовувати перероблені двигуни космічного човника RS-25 для своєї програми Artemis, метою якої є повернення астронавтів на Місяць.

Серія Hot Fire, яка почалася 17 жовтня, призначена для сертифікації оновленої лінійки двигунів RS-25, які будуть використовуватися для місії Artemis 5 наприкінці 2020-х років. Чотири RS-25 живлять основний ступінь кожної ракети Space Launch System (SLS), важливого компонента програми Artemis.

Під час випробувань двигун RS-25 під кодовою назвою E0525 успішно запустився протягом 550 секунд (понад дев’ять хвилин) у космічному центрі НАСА Стенніс у Міссісіпі. Цей тест збирає дані про продуктивність різних нових компонентів двигуна, таких як сопла, гідравлічні приводи, гнучкі повітропроводи та турбонасоси.

Серія гарячого вогню складається з 12 тестів для кожного двигуна RS-25. Попередній двигун RS-25 був сертифікований у червні після завершення власної серії з 12 випробувань. Ці тести допоможуть у сертифікації майбутніх місій SLS, починаючи з Artemis 5.

У програмі Artemis є кілька запланованих місій, у тому числі Artemis 2, яка доставить чотирьох астронавтів навколо Місяця у 2024 році. Artemis 3 має на меті висадити астронавтів біля південного полюса Місяця наприкінці 2025 або 2026 року, якщо система посадки SpaceX Starship буде готова. Додаткові місії, такі як Artemis 4, заплановані на наступні роки.

На додаток до випробувань двигунів, інженери NASA в Центрі космічних польотів імені Маршалла в Хантсвіллі, штат Алабама, проводять випробування альтернативної конструкції розгінного блоку для майбутніх місій після Artemis 8. Розгінні двигуни мають вирішальне значення для забезпечення додаткової тяги під час старту.

Провідним підрядником для двигунів SLS є Aerojet Rocketdyne, компанія L3Harris Technologies, тоді як Boeing відповідає за виготовлення ракет SLS.

Ці випробування та сертифікація відзначають значні віхи в постійних зусиллях NASA з просування в дослідженні космосу та повернення астронавтів на Місяць.

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