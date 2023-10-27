Місія NASA Dragonfly: розкриття таємниць супутника Сатурна Титана

NASA розпочинає надзвичайну місію до супутника Сатурна Титан, але вона не буде перетинати поверхню Місяця, як її попередники. Натомість місія Dragonfly має на меті революціонізувати дослідницьку роботу за допомогою дрона з ядерним двигуном, розробленого для того, щоб літати в густій ​​атмосфері Титана, охоплюючи величезну кількість місцевості, про яку традиційні марсоходи навіть не могли мріяти. Нещодавній раунд випробувань в аеродинамічній трубі в дослідницькому центрі Ленглі у Вірджинії наблизив нас на крок ближче до неба Титану.

У цій новаторській спробі NASA визнало необхідність підтвердити здатність Dragonfly орієнтуватися в унікальному середовищі Титана. Команда експертів провела ретельні випробування в аеродинамічній трубі, розширюючи межі дизайну та продуктивності дрона. Змоделювавши різні умови польоту та піддавши безпілотник атмосферному тиску та щільності повітря, схожим на титан, NASA успішно оцінило аеродинамічну стабільність і характеристики ротора, що є критичними для успіху Dragonfly.

Цей безпілотник наступного покоління є інженерним дивом. Остаточна версія, яку очікують на ринок у 2027 році, буде порівнянна за розміром з невеликим автомобілем, що дозволить мати набір найсучасніших інструментів для вивчення вражаючих характеристик Титана. Dragonfly успадкував свій дизайн від «Дрон-демонстратора Землі», який, хоча вдвічі менший, може похвалитися такою ж конфігурацією подвійного ротора, що забезпечує покращену маневреність і стабільність у щільній атмосфері Титана.

Однією з найбільш захоплюючих характеристик Титана є його величезні резервуари рідини, що робить його єдиним відомим небесним тілом, окрім Землі, яке має такі відмінні риси. Однак ці резервуари складаються з рідких вуглеводнів через холодну температуру Місяця. NASA прагне розгадати таємниці цих багатих пребіотичною хімією озер, відкриваючи глибше розуміння потенціалу життя за межами нашої планети. Здатність Dragonfly досліджувати довкілля Титана, піднімаючись у небо, представляє ефективний і безпрецедентний підхід до дослідження планет.

Оскільки плани щодо Dragonfly просуваються, NASA продовжує оцінювати потенційні ракети-носії для цієї амбітної місії. Хоча остаточного рішення ще не прийнято, успіх ракети Starship від SpaceX може вплинути на вибір NASA. Щоб дістатися до системи Сатурна, Dragonfly знадобиться надзвичайно потужна ракета-носій. Якщо припустити, що все піде за планом, Dragonfly приземлиться на поверхню Титана в 2034 році, розпочавши свою захоплюючу експедицію, яка, як очікується, триватиме три-чотири роки.

Питання та відповіді:

З: Чим Dragonfly відрізняється від попередніх місій на Титані?

Відповідь: Dragonfly — це безпілотник з ядерним двигуном, який може літати крізь щільну атмосферу Титана, пропонуючи більшу мобільність порівняно з колісними роверами.

З: Якою була мета випробувань в аеродинамічній трубі в дослідницькому центрі Ленглі?

Відповідь: Випробування в аеродинамічній трубі допомогло NASA оцінити аеродинамічні характеристики Dragonfly за різних умов польоту, імітуючи атмосферу Титана.

З: Чому Титан є інтригуючим місцем для наукових досліджень?

Відповідь: Титан є єдиним відомим небесним тілом, крім Землі, з резервуарами рідини на поверхні, що дає можливість вивчати пребіотичну хімію та потенційно відкривати підказки про походження життя.

З: Коли Dragonfly, як очікується, досягне Титана?

A: Якщо все піде за планом, Dragonfly приземлиться на Титан у 2034 році після запуску в 2027 році.

З: Яким чином Dragonfly покращить наше розуміння позаземного середовища?

Відповідь: Здатність Dragonfly літати дозволить йому ширше досліджувати унікальні особливості Титана, дозволяючи нам дізнатися більше про середовище Місяця, його склад і потенціал для проживання.