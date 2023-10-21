Нове дослідження виявляє можливий зв’язок між браком сну та ожирінням

У недавньому дослідженні, проведеному групою дослідників, було виявлено потенційний зв’язок між недосипанням і ожирінням. Дослідження, яке проаналізувало режим сну та індекс маси тіла (ІМТ) понад 1,000 осіб, виявило, що ті, хто постійно спав менше семи годин на добу, мали вищий ризик розвитку ожиріння.

Ожиріння вже давно визнано серйозною проблемою охорони здоров’я, пов’язаною з численними ризиками для здоров’я, такими як серцево-судинні захворювання та діабет. Однак зв'язок між сном і ожирінням був менш ясним. Це нове дослідження проливає світло на можливий зв'язок між ними.

Дослідження показало, що люди, які постійно спали менше семи годин на ніч, мали значно вищий ІМТ порівняно з тими, хто спав від семи до дев’яти годин на ніч. Крім того, дослідження показало, що ці люди частіше дотримувались нездорових звичок у харчуванні та споживали більшу кількість калорій протягом дня.

Хоча точний механізм, що зв’язує брак сну з ожирінням, все ще досліджується, дослідники вважають, що це може бути пов’язано з впливом дефіциту сну на гормональну регуляцію та контроль апетиту. Попередні дослідження показали, що недостатній сон може порушити баланс гормонів, які регулюють голод і насичення, що призводить до підвищення апетиту та потенційного переїдання.

Це нове дослідження підкреслює важливість достатнього сну для підтримки нормальної ваги та запобігання ожирінню. Це свідчить про те, що формування здорових звичок до сну та надання пріоритету достатньому сну можуть бути ключовими факторами контролю ваги.

Важливо відзначити, що це дослідження лише встановлює кореляцію між недоліком сну та ожирінням, і необхідні подальші дослідження, щоб визначити причинно-наслідковий зв’язок і основні механізми. Однак він дає цінну інформацію про потенційний вплив сну на контроль ваги та загальний стан здоров’я.

На завершення нещодавнє дослідження вказує на потенційний зв’язок між недосипанням і ожирінням. Люди, які постійно сплять менше семи годин на добу, можуть мати вищий ризик розвитку ожиріння через такі фактори, як порушення гормональної регуляції та підвищений апетит. Необхідні подальші дослідження, щоб дослідити причинний зв’язок цього зв’язку та визначити конкретні механізми. Тим не менш, це дослідження підкреслює важливість надання належного сну пріоритету для підтримки нормальної ваги та загального самопочуття.

джерела:

– Метью Фелан, Dailymail.Com, «Нове дослідження виявляє потенційний зв’язок між браком сну та ожирінням»