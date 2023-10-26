CatSat: революція космічного зондування та зв’язку

Тридцять років тому випадковий телефонний дзвінок під час приготування шоколадного пудингу породив ідею, яка зробить революцію в космічних датчиках і комунікаціях. Крістофер Уокер, на той час молодий інженер, виявив потенціал викривленої поліетиленової плівки на горщику для пудингу, коли вона збільшила відображення лампочки над головою. Ця концепція врешті-решт призвела до розробки великого рефлектора повітряної кулі (LBR), надувного пристрою, який створює широкі отвори для збирання з часткою ваги традиційних розгорнутих антен.

Завдяки фінансуванню від програми NASA Innovative Advanced Concepts (NIAC) бачення Волкера нарешті стає реальністю. LBR перетворює частину надутої кулі на параболічну антену, обробивши алюмінієм частину внутрішньої поверхні. За допомогою прототипу діаметром 33 фути (10 метрів), фінансованого NIAC та Лабораторією військово-морських досліджень США, Вокер продемонстрував можливості LBR, який перевершує розмір апертури космічного телескопа Джеймса Вебба НАСА.

Конструкція LBR вирішує проблеми, з якими стикаються традиційні рефлекторні антени. Він надувається, як пляжний м’яч, забезпечуючи стабільну форму параболічної тарілки без потреби у громіздких і складних розгортаних пристроях. Крім того, він може складатися в компактний об’єм, що полегшує запуск і розгортання в космосі.

Одним із помітних застосувань цієї технології є високошвидкісний зв’язок. CatSat, 6-блочний CubeSat, розроблений Freefall Aerospace у співпраці з NASA, Університетом Арізони та Rincon Research Corporation, продемонструє можливості надувної антени на низькій навколоземній орбіті. Після розгортання антена передаватиме фотографії Землі високої чіткості назад на Землю. Ця місія, яка є частиною ініціативи NASA CubeSat Launch Initiative, демонструє потенціал для майбутніх місій на Місяць, планети та глибокий космос з використанням CubeSats.

Питання та відповіді:

Що таке великий повітряний рефлектор (LBR)?

LBR — це надувний пристрій, який перетворює частину надутої сфери на параболічну антену. Він створює широкі апертури для збирання з меншою вагою традиційних розсувних антен.

Чому LBR важливий?

LBR вирішує проблеми, з якими стикаються традиційні рефлекторні антени, такі як велика вага та складне розгортання. Він забезпечує стабільну форму параболічної тарілки без необхідності громіздкого обладнання та може складатися в невеликий об’єм, що полегшує запуск і розгортання в космосі.

Що таке CatSat?

CatSat – це CubeSat із 6 одиниць, який продемонструє можливості надувної антени на низькій навколоземній орбіті. Він передаватиме фотографії Землі високої чіткості назад на Землю, демонструючи потенціал для майбутніх місій з використанням CubeSats.

Хто розробив CatSat і LBR?

CatSat був розроблений Freefall Aerospace у співпраці з NASA, Університетом Арізони та Rincon Research Corporation. Концепцію LBR вперше запровадив Крістофер Вокер, який отримав фінансування від програми NASA Innovative Advanced Concepts та Лабораторії військово-морських досліджень США.

Як LBR порівнюється з традиційними рефлекторними антенами?

LBR пропонує легку альтернативу традиційним рефлекторним антенам. Його надувна конструкція усуває потребу в громіздких і складних механізмах розгортання, що робить його більш універсальним і легшим для розгортання в космосі.

джерела:

NASA: https://www.nasa.gov/feature/goddard/2022/catapulting-a-parabolic-balloons-30-year-risk

Відео на YouTube: https://youtube.com/watch?v=Z4OQG4ABJ_k&feature=oembed