Нова технологія надувної антени може зробити революцію в космічному зв’язку

Завдяки зусиллям інженера Крістофера Волкера та програмі NASA Innovative Advanced Concepts (NIAC) на горизонті з’явилася новаторська технологія космічного зондування та зв’язку. Ідея Уокера, відома як Large Balloon Reflector (LBR), передбачає використання надувних сферичних антен для створення широких збиральних отворів для космічного зв’язку. Ця концепція перетворює частину внутрішньої поверхні надутої сфери на параболічну антену, що дозволяє вловлювати та передавати електромагнітне випромінювання.

Завдяки підтримці NIAC і гранту Лабораторії військово-морських досліджень США Вокер зміг розробити та продемонструвати LBR діаметром 33 фути, який був доставлений у стратосферу гігантською повітряною кулею. Ця технологія надувної антени пропонує кілька переваг перед традиційними великими рефлекторними антенами. Виготовлений із структури тонкої плівки, LBR може надуватися до стабільної параболічної форми без потреби у громіздкому та складному розгортаючому обладнанні. Він також легкий і складається, що полегшує його розміщення та запуск у космос.

У 2018 році компанія Freefall Aerospace, співзасновником якої є Вокер, продемонструвала потенціал LBR, провівши випробування на борту стратосферної кулі NASA, досягнувши висоти 159,000 XNUMX футів. Наступним кроком для цієї технології є демонстрація високошвидкісного зв’язку на низькій навколоземній орбіті на борту CubeSat під назвою CatSat. Система розгортання надувної антени CatSat розгорнеться зі свого контейнера та почне передавати фотографії Землі високої чіткості.

Ця інноваційна технологія надувної антени відкриває двері для майбутніх космічних місій з використанням CubeSats із різними застосуваннями від дослідження Місяця до місій у глибокому космосі. Потенціал використання CubeSats, оснащених надувними антенами, може значно розширити можливості та можливості космічного зв’язку.

Питання та відповіді:

Питання: що таке великий повітряний відбивач (LBR)?

Відповідь: LBR — це надувна сферична антена, яка створює широкі апертури збору для космічного зондування та зв’язку.

Q: Як працює LBR?

A: LBR перетворює частину внутрішньої поверхні надутої сфери на параболічну антену, що дозволяє вловлювати та передавати електромагнітне випромінювання.

Q: Які переваги надувних антен?

A: Надувні антени, такі як LBR, легкі, складаються та не потребують громіздкого та складного розгортання обладнання. Вони пропонують більшу гнучкість і легкість укладання в порівнянні з традиційними великими рефлекторними антенами.

З: Які потенційні застосування цієї технології?

В: Ця технологія може революціонізувати космічний зв’язок і уможливити широкий спектр місій, включаючи дослідження Місяця та місії в глибокий космос, використовуючи CubeSats, оснащені надувними антенами.

Джерело: NASA