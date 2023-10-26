Таємниче зображення з космосу знову зачаровує вчених

Приголомшливе зображення, зроблене місією NASA Juno, привернуло увагу вчених усього світу. 7 вересня 2023 року Юнона сфотографувала район у північній частині Юпітера, відомий як Jet N7. Зображення демонструє заворожливе відображення хмар і штормів, що спонукає вчених глибше вивчати особливості.

Вчений-громадянин Володимир Тарасов відповідав за створення зображення з інструменту Юнони, використовуючи дані, отримані, коли космічний корабель знаходився приблизно на висоті 4,800 миль над хмарами Юпітера. Хоча ця небесна фотографія нагадує обличчя з очима, носом і ротом, NASA пояснює це сприйняття явищем, яке називається парейдолія. Парейдолія — це схильність людини сприймати впізнавані візерунки, наприклад обличчя, у випадкових візуальних подразниках.

Незважаючи на те, що це нещодавнє зображення викликало ажіотаж серед наукової спільноти, це далеко не перший випадок, коли NASA зробило зображення, яке нагадує обличчя планети. У 1976 році космічний корабель НАСА «Вікінг-1» зробив знамениту фотографію «Обличчя на Марсі». Спочатку зображення очей, носа та рота на планеті викликало інтригу, але подальший аналіз показав, що це лише ілюзія, викликана природними геологічними утвореннями.

Незважаючи на ці пояснення, незаперечна привабливість цих подібних до обличчя утворень продовжує захоплювати як науковців, так і широку громадськість. Такі зображення нагадують нам про складність і красу нашого Всесвіту, спонукаючи до подальших досліджень і споглядань.

FAQ

Що таке парейдолія?

Парейдолія — це психологічний феномен, коли люди сприймають знайомі моделі, наприклад обличчя, у незв’язаних або випадкових подразниках.

Що таке «Обличчя на Марсі»?

«Обличчя на Марсі» відноситься до зображення, зробленого космічним кораблем НАСА «Вікінг-1» у 1976 році. Здавалося б, на фотографії було зображене обличчя з очима, носом і ротом на поверхні Марса. Однак подальший аналіз визначив, що це ілюзія, створена природними геологічними особливостями.

Чи вірять вчені, що нещодавнє зображення Юпітера є справжнім обличчям?

Ні, вчені пояснюють схожість обличчя на нещодавньому зображенні Юпітера з парейдолією. Це природна схильність людей інтерпретувати знайомі форми та візерунки, навіть якщо їх не існує.