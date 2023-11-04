Нова дослідницька місія: подорож Люсі, щоб відкрити таємниці нашої Сонячної системи

Місія НАСА «Люсі» розпочинає новаторський пошук, щоб дослідити таємниці астероїдів нашої Сонячної системи. Цей неймовірний космічний корабель нещодавно передав свої перші зображення зблизька, що стало важливою віхою в його подорожі. Основна мета місії — дослідити троянські астероїди, групу небесних тіл, що обертаються навколо Юпітера, які, як вважають, є незайманими залишками будівельних блоків ранньої Сонячної системи.

Щоб переконатися в успіху місії, космічний корабель «Люсі» зробив обхід до своєї першої мети, чарівного астероїда на ім’я Дінкінеш. Несподівано Дінкінеш представив себе як подвійну систему, що складається з меншого астероїда, що обертається навколо більшого. Це відкриття демонструє стійкість і адаптивність системи відстеження космічного корабля, оскільки вона бездоганно зафіксувала приголомшливі зображення подвійних астероїдів.

1 листопада NASA поділилося цими дивовижними зображеннями, показуючи подвійні астероїди у всій їх красі. Більший астероїд має ширину приблизно півмилі (790 метрів), тоді як менший має діаметр приблизно 0.15 милі (220 метрів).

Місія «Люсі» влучно названа на честь знаменитого скам’янілого людського скелета «Люсі», оскільки вона вирушає у власну подорож Сонячною системою. На відміну від інших космічних кораблів, Люсі буде підтримувати свою неймовірну швидкість близько 10,000 XNUMX миль на годину під час дослідження троянських астероїдів. Ці астероїди є збереженими залишками ранньої Сонячної системи, що дозволяє вченим отримати цінну інформацію про формування планет.

Під час кожної зустрічі з троянським астероїдом Люсі використовуватиме свої сучасні камери та спектрометр, щоб вивчати склад, масу та геологічну історію цих стародавніх порід. Вчені сподіваються відкрити важливу інформацію про крижану природу троянців і проаналізувати їхні відмінності. Деякі троянці демонструють разючу схожість із далекими об’єктами, знайденими у зовнішніх межах нашої Сонячної системи.

Заглиблюючись у таємниці троянських астероїдів, місія Люсі сприятиме повному розумінню походження нашої планети. Троянці тримають ключ до розгадки захоплюючої історії Землі та її сусідніх планет. Це амбітне починання продовжиться, оскільки наступна зустріч Люсі з астероїдом запланована на 2025 рік, коли він наблизиться до космічної скелі під назвою Дональдджохансон. Основне досягнення місії полягає в дослідженні шести троянських програм, які заплановані на 2027 рік.

Приєднуйтесь до нас, коли ми вирушаємо в цю безпрецедентну подорож досліджень і відкриттів. Таємниці нашої Сонячної системи чекають свого розкриття, один астероїд за раз.

Питання і відповіді

Що таке троянські астероїди?

Троянські астероїди — це група небесних тіл, які зграями обертаються навколо Юпітера. Вважається, що вони є залишками ранньої Сонячної системи та дають цінну інформацію про формування планет.

Яка мета місії Люсі?

Місія Люсі спрямована на дослідження троянських астероїдів. Вивчаючи їх склад, масу та геологічну історію, вчені сподіваються отримати краще розуміння формування нашої Сонячної системи та будівельних блоків планет.

З якою швидкістю рухається космічний корабель «Люсі»?

Космічний корабель «Люсі» рухається з неймовірною швидкістю близько 10,000 16,093 миль/год (XNUMX XNUMX км/год) під час дослідження троянських астероїдів.

Для чого будуть використовуватися камери та спектрометр Люсі?

Удосконалені камери та спектрометр Люсі будуть використовуватися для спостереження та аналізу складу та властивостей троянських астероїдів. Вони нададуть цінні дані про крижану природу троянців і їх відмінності один від одного.