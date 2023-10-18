Зонд NASA «Юнона» наблизився до супутника Юпітера Іо та зробив приголомшливі зображення

Зонд NASA Juno, який зараз обертається навколо Юпітера, поступово наближається до супутника Юпітера Іо, який, як відомо, є найбільш вулканічно активним світом у нашій Сонячній системі. Під час своєї 55-ї подорожі навколо Юпітера «Юнона» підійшла лише на 7,270 миль від поверхні Іо, зробивши одні з найчіткіших зображень Місяця, які коли-небудь були зроблені.

На зображеннях видно темні плями, що вказують на потоки лави, вулкани, що піднімаються з поверхні Місяця, і потенційні вулканічні шлейфи, що вилітають у космос. Ці зображення були оброблені професійними та аматорськими процесорами зображень, деякі з яких працюють на NASA або пов’язані програми космічних досліджень.

Скотт Болтон, головний дослідник місії Juno, заявив, що космічний корабель наблизиться до Іо ще ближче під час наступних прольотів у грудні та січні 2024 року. Така близькість дозволить проводити більш детальні спостереження та збирати дані.

Інтенсивна вулканічна активність на Іо є результатом його безперервної гравітаційної взаємодії з Юпітером і його сусідніми супутниками Європою та Ганімедом. Іо відчуває постійне розтягування та стискання, що призводить до утворення лави, яка вивергається з її численних вулканів.

Хоча сам Іо непридатний для життя, вчені особливо зацікавлені у дослідженні найближчого супутника Європи. Вважається, що під крижаним панциром Європи є солоне море, що робить її потенційним кандидатом для розміщення сучасних середовищ, придатних для життя поза Землею.

У 2024 році NASA планує запустити космічний корабель Europa Clipper, який проведе детальну розвідку супутника Юпітера Європа. Зонд досліджуватиме, чи може Європа мати умови, придатні для життя.

Джерело: NASA