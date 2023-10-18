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Зонд NASA «Юнона» наблизився до супутника Юпітера Іо та зробив приголомшливі зображення

ByРоберт Ендрю

Жовтень 18, 2023
Зонд NASA «Юнона» наблизився до супутника Юпітера Іо та зробив приголомшливі зображення

Зонд NASA Juno, який зараз обертається навколо Юпітера, поступово наближається до супутника Юпітера Іо, який, як відомо, є найбільш вулканічно активним світом у нашій Сонячній системі. Під час своєї 55-ї подорожі навколо Юпітера «Юнона» підійшла лише на 7,270 миль від поверхні Іо, зробивши одні з найчіткіших зображень Місяця, які коли-небудь були зроблені.

На зображеннях видно темні плями, що вказують на потоки лави, вулкани, що піднімаються з поверхні Місяця, і потенційні вулканічні шлейфи, що вилітають у космос. Ці зображення були оброблені професійними та аматорськими процесорами зображень, деякі з яких працюють на NASA або пов’язані програми космічних досліджень.

Скотт Болтон, головний дослідник місії Juno, заявив, що космічний корабель наблизиться до Іо ще ближче під час наступних прольотів у грудні та січні 2024 року. Така близькість дозволить проводити більш детальні спостереження та збирати дані.

Інтенсивна вулканічна активність на Іо є результатом його безперервної гравітаційної взаємодії з Юпітером і його сусідніми супутниками Європою та Ганімедом. Іо відчуває постійне розтягування та стискання, що призводить до утворення лави, яка вивергається з її численних вулканів.

Хоча сам Іо непридатний для життя, вчені особливо зацікавлені у дослідженні найближчого супутника Європи. Вважається, що під крижаним панциром Європи є солоне море, що робить її потенційним кандидатом для розміщення сучасних середовищ, придатних для життя поза Землею.

У 2024 році NASA планує запустити космічний корабель Europa Clipper, який проведе детальну розвідку супутника Юпітера Європа. Зонд досліджуватиме, чи може Європа мати умови, придатні для життя.

Джерело: NASA

By Роберт Ендрю

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