Найбільший зразок астероїда: Осіріс-Рекс NASA завершив свою місію

Космічний корабель NASA Osiris-Rex збирається доставити найбільший зразок астероїда на сьогоднішній день, завершуючи семирічну місію. У неділю космічний корабель пролетить повз Землю і скине щонайменше чашку уламків, які він забрав з астероїда Бенну. Капсула-зразок скинеться з парашутом у пустелю Юта, а материнський корабель віддалятиметься, щоб дослідити інший астероїд.

Вчені очікують отримати близько півфунта (250 грамів) камінців і пилу з Бенну, що значно більше, ніж невелика кількість, зібрана Японією з двох інших астероїдів. Ці зразки астероїдів діють як збережені капсули часу, надаючи цінну інформацію про формування нашої Сонячної системи та походження життя на Землі.

Osiris-Rex, який був запущений у 2016 році, прибув до Бенну у 2018 році та провів два роки, вивчаючи астероїд, перш ніж спробувати зібрати зразки. Під час збору зразків космічний корабель зіткнувся з кількома проблемами, зокрема із заклиненою кришкою, через яку частина зібраного матеріалу вилилася в космос. Тим не менш, інші зразки були успішно закріплені в капсулі.

Вважається, що Бенну, відкритий у 1999 році, є залишком більшого астероїда, який зіткнувся з іншим космічним каменем. Він має ширину приблизно одну третину милі та вкритий чорною нерівною місцевістю, заповненою валунами. Вивчаючи Бенну зблизька, вчені сподіваються отримати цінну інформацію, яка допоможе розробити стратегії відхилення астероїда, якщо його шлях стане загрозою для Землі в майбутньому.

Osiris-Rex випустить капсулу зразка з відстані 63,000 3 миль, а через чотири години вона приземлиться на полігоні для випробувань і тренувань штату Юта. Капсула, розміром майже 1.6 фути в ширину і 27,650 футів у висоту, буде опускатися зі швидкістю XNUMX XNUMX миль на годину, перш ніж парашут уповільнить її для плавної посадки. Після того, як капсулу буде вилучено, її доправлять до Космічного центру Джонсона NASA в Х’юстоні для аналізу.

Ця місія знаменує собою третє повернення зразка НАСА з далекого космосу, коли попередні місії вилучали частинки сонячного вітру, кометний пил і мікроскопічні зерна з астероїдів. Агентство планує публічно оприлюднити вміст зразка Бенну 11 жовтня. Цієї осені NASA також запустить ще дві місії з астероїдами, що ще більше поглибить наше розуміння цих небесних тіл та їхнього значення для вивчення нашої Сонячної системи.

джерела:

- Associated Press

– НАСА