Космічний корабель НАСА «Осіріс-Рекс» повертається із зразком астероїда

Космічний корабель NASA збирається доставити на Землю свій найбільший зразок астероїда в понеділок. Космічний корабель «Осіріс-Рекс» викине щонайменше чашку уламків, які він зібрав з астероїда Бенну, ознаменувавши завершення семирічної місії. Вчені очікують, що отримають близько 250 г камінців і пилу, що значно більше, ніж у попередніх місіях зі зразками астероїдів. Ці зразки вважаються капсулами часу ранньої Сонячної системи і можуть допомогти дослідникам зрозуміти походження Землі та самого життя.

Місія «Осіріс-Рекс» зіткнулася з багатьма труднощами, включно із заклинюванням кришки, через яку деякі зразки вилетіли в космос. Однак космічному кораблю вдалося отримати достатньо матеріалу для аналізу. Вважається, що астероїд Бенну, який відвідав космічний корабель, містить залишки формування Сонячної системи 4.5 мільярда років тому. Ця місія дозволила вченим вивчити Бенну зблизька та зібрати цінні дані, які могли б допомогти у стратегії відхилення, якщо астероїд стане загрозою для Землі в майбутньому.

Зразок капсули буде випущено з космічного корабля Osiris-Rex, який потім продовжить дослідження іншого астероїда. Капсула увійде в атмосферу Землі та скинеться з парашутом у пустелю Юта, де її перевезуть у чисту лабораторію Космічного центру Джонсона NASA для аналізу. Щоб уникнути перехресного забруднення, лабораторія обмежуватиметься лише роботою з уламками Бенну. NASA планує оприлюднити багатства астероїда 12 жовтня.

Ця місія є частиною того, що NASA називає «Астероїдною осінню», з кількома астероїдними місіями, які відбуваються цієї осені. Після місії Osiris-Rex інший космічний корабель під назвою Psyche запуститься для вивчення металевого астероїда. Космічний корабель НАСА «Люсі» також зустрінеться зі своїм першим астероїдом, перш ніж вирушити в тур по троянським астероїдам, які обертаються навколо Юпітера.

Джерело: Associated Press

Визначення:

– Космічний корабель Osiris-Rex: космічний корабель NASA, який був запущений у 2016 році з метою збору зразків з астероїда Бенну.

– Бенну: астероїд, відкритий у 1999 році, який, як вважають, містить залишки ранньої Сонячної системи.

– Астероїдна осінь: прізвисько, дане осінньому сезону 2020 року, протягом якого відбуваються численні місії на астероїдах.

– NASA: Національне управління з аеронавтики та дослідження космічного простору, урядове агентство Сполучених Штатів, відповідальне за національну цивільну космічну програму.

джерела:

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