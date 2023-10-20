Сповіщення про сонячну бурю: потенційна можливість інтенсивної сонячної бурі

Нещодавня сонячна буря, яка сталася 18 жовтня, дала нам можливість побачити приголомшливі полярні сяйва, які можна побачити, коли на Землю впливає викид корональної маси (CME). Однак тепер існує ймовірність того, що набагато більш інтенсивний CME може прямувати прямо до Землі, потенційно спровокувавши потужну сонячну бурю сьогодні чи завтра.

Ця інформація надійшла від Сонячно-геліосферної обсерваторії НАСА та була проаналізована фізиком космічної погоди доктором Тамітою Сков. Сков поділився детальним 5-денним прогнозом щодо сонячних бур цього тижня, вказуючи на можливість повторних штормів.

За словами доктора Скова, існує 65-відсоткова ймовірність великої сонячної бурі сьогодні, з високою ймовірністю незначного шторму, який може викликати полярні сяйва. Завтра існує 50-відсоткова ймовірність сильної сонячної бурі, яка може досягти рівня G2 і потенційно вплинути на малі супутники, мобільні мережі та чутливу електроніку на Землі.

Важливо відзначити, що ризик для середніх широт є відносно нижчим, з 30-відсотковою ймовірністю незначних штормів сьогодні та 15-відсотковою ймовірністю завтра. Однак все одно слід вживати запобіжних заходів для забезпечення безпеки електронних пристроїв.

Сонячна та геліосферна обсерваторія NASA (SOHO) — це супутник, який вивчає сонце та його вплив на Сонячну систему. Оснащений 12 науковими інструментами, SOHO знімає зображення корони Сонця, вимірює його магнітні поля та швидкість, а також спостерігає за слабкою короною навколо нього.

Оскільки ми продовжуємо спостерігати за цими сонячними бурями, дуже важливо бути в курсі останніх прогнозів і вживати необхідних запобіжних заходів, якщо ви живете в регіоні, який може постраждати від інтенсивної сонячної активності.

джерела:

– Сонячна та геліосферна обсерваторія NASA (SOHO)

– Доктор Таміта Сков, фізик космічної погоди