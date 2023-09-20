Нове дослідження виявило, що собаки можуть допомогти зменшити рівень стресу у дітей

Недавнє дослідження, проведене вченими з Дитячої лікарні Філадельфії, виявило, що наявність собаки може мати значні переваги для зниження рівня стресу у дітей. Дослідження, в якому взяли участь 643 дитини віком від 7 до 12 років, показало, що діти, які мали собаку, відчували менший рівень стресу, ніж ті, у кого собаки не було.

Дослідники виміряли рівень стресу за допомогою широко використовуваного інструменту під назвою Шкала сприйняття стресу (PSS), яка оцінює ступінь, до якої люди сприймають своє життя як стресове. Результати показали, що діти, у яких була собака, мали значно нижчі показники PSS, що вказувало на нижчий рівень сприйманого стресу, порівняно з дітьми без собаки.

Експерти вважають, що присутність собаки може забезпечити дітям відчуття комфорту та товариства, що призводить до зниження рівня стресу. Собаки відомі своєю здатністю надавати емоційну підтримку, і попередні дослідження показали, що спілкування з тваринами може підвищити рівень окситоцину, гормону, пов’язаного з відчуттям релаксації та благополуччя.

Крім того, наявність собаки також може сприяти фізичній активності та соціальній взаємодії, що може ще більше сприяти зниженню стресу у дітей. Догляд за собакою передбачає регулярні прогулянки та ігри, які можуть надати дітям можливість займатися фізичною активністю та проводити час на свіжому повітрі. Крім того, собаки можуть послужити початком розмови та допомогти полегшити соціальні взаємодії, які важливі для загального благополуччя.

Хоча для повного розуміння механізмів впливу собак на дітей на зниження стресу необхідні подальші дослідження, ці висновки підкреслюють потенційні переваги володіння домашніми тваринами для зміцнення психічного здоров’я та благополуччя молодих людей. Якщо ваша дитина переживає високий рівень стресу, варто розглянути можливість завести собаку.

джерела:

– Шкала сприйнятого стресу (PSS): Cohen, S., Kamarck, T., & Mermelstein, R. (1983). Глобальна міра відчутного стресу. Журнал здоров'я та соціальної поведінки, 24 (4), 385-396.