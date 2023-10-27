«Небесна симфонія»: телескоп NASA Hubble показує чарівне зореутворення в Аквілі

NASA захопило зачаровуючий проблиск небесної симфонії, що розгортається в глибинах Всесвіту. Нещодавнє зображення, зроблене телескопом Hubble Wide Field Camera 3, демонструє приголомшливе утворення зірок, що супроводжується потоком протозоряного струменя в сузір’ї Орла, розташованому приблизно на відстані 7,200 світлових років від Землі.

Це захоплююче видовище не тільки дарує естетичну насолоду, але також пропонує цінну інформацію про ступінь іонізації в струменях, що виходять з протозірки. Іонізація відбувається, коли атоми та молекули набувають електричного заряду через інтенсивну енергію, присутню в їх оточенні, що призводить до втрати електронів.

У цьому небесному театрі протозоряні струмені займають центральне місце, випускаючи колімовані пучки матерії від молодих зірок, відомих як протозірки. «Злиття галактик»: телескоп NASA Hubble ділиться захоплюючим зображенням двох галактик, що зливаються, розташованих на відстані 350 мільйонів світлових років від Землі. Виявляючи колімацію, речовина викидається в паралельному напрямку, утворюючи форму, схожу на колону, яка зачаровує як спостерігачів, так і вчених.

Ця дивовижна фотографія є свідченням краси та величі Всесвіту. Вивчаючи такі зоряні утворення, астрономи можуть розгадати складні процеси, що відбуваються в протозоряних струменях, проливаючи світло на механізми, які керують народженням і еволюцією зірок.

Питання та відповіді:

З: Що таке протозоряний струмінь?

Відповідь: Протозоряний струмінь — це колімований промінь речовини, викинутий молодою зіркою, яка називається протозіркою.

З: Що означає іонізація?

В: Іонізація означає процес, у якому атоми та молекули набувають електричного заряду через високоенергетичне середовище, у якому вони знаходяться, що призводить до втрати електронів.

З: Наскільки далеко відбувається зореутворення в Аквілі?

В: Зореутворення розташоване приблизно на відстані 7,200 світлових років від Землі.