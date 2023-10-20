NASA опублікувало детальні зображення супутника Юпітера Іо та виявило нову особливість в атмосфері Юпітера

NASA опублікувало детальні зображення Іо, одного з приблизно 90 супутників Юпітера, зроблені зондом Juno під час нещодавнього прольоту. Іо відомий як найбільш вулканічно активний світ у Сонячній системі, його поверхню вкривають сотні вулканів. Ці виверження вулканів можна спостерігати з Землі за допомогою великих телескопів, а на поверхні Місяця навіть є озера розплавленої силікатної лави.

Зображення зонда Juno демонструють закручену поверхню Іо, виділену великими плямами розплавленого червоного кольору. Іо відчуває гравітаційне перетягування каната між Юпітером і двома іншими його супутниками, Європою та Ганімедом, що призводить до постійного розтягування та стискання. Вважається, що ці дії пов’язані з частими виверженнями численних вулканів. У грудні Juno повернеться, щоб спостерігати за Іо на ближчій відстані всього 1,500 кілометрів над її поверхнею.

Окрім зображень Іо, NASA зробило новаторське відкриття про атмосферу Юпітера. Використовуючи дані NIRCam телескопа Джеймса Вебба, дослідники виявили високошвидкісний струменевий потік, що охоплює понад 4,800 кілометрів прямо над екватором Юпітера. Цей реактивний потік рухається з вражаючою швидкістю 515 кілометрів на годину, що вдвічі перевищує тривалий вітер урагану категорії 5 на Землі. Ця знахідка, розташована в нижній стратосфері планети, проливає світло на турбулентність атмосфери Юпітера.

Зображення Юпітера відрізняються від звичних темно-помаранчевих і кремових тонів. Ці зображення були зроблені за допомогою інструменту NIRCam та середнього інфрачервоного випромінювання, який захоплює інфрачервоні хвилі довжиною від 0.6 до 28 мікрон. Заблокувавши світло яскравішого об’єкта, астрономи змогли зафіксувати тьмяніші об’єкти навколо нього. Кожне зображення було зроблено з використанням різних фільтрів для захоплення різних довжин хвиль, і шари цих зображень були об’єднані для створення остаточного кольорового зображення.

На цих зображеннях яскраві білі плями та смуги представляють висотні вершини хмар конденсованих конвективних штормів, а червоні частини зображують полярні сяйва, що простягаються над північним і південним полюсами планети.

джерела:

– NASA (джерело статті)

– Університет Країни Басків у Більбао, Іспанія (Рікардо Уесо, провідний автор висновків)