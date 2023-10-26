Телескоп Хаббл показує приголомшливе зображення галактик, що стикаються за мільйони світлових років від нас

NASA нещодавно опублікувало захоплююче зображення, зроблене телескопом Hubble, яке демонструє дві галактики, що зливаються, розташовані приблизно на відстані 350 мільйонів світлових років від Землі. Зображення, наповнене яскравими кольорами та космічною красою, дає нам змогу зазирнути в динамічну та хаотичну природу нашого величезного Всесвіту.

На цьому захоплюючому зображенні ми можемо спостерігати чудове видовище двох галактик, які стикаються одна з одною. Гравітаційні сили, що діють у цьому небесному танці, спричинили вражаюче відображення закрученого газу, пилу та незліченних зірок. Коли галактики стикаються, їхні структури спотворюються та трансформуються, створюючи небесне видовище, яке справді вражає.

Здатність телескопа Хаббла фіксувати такі моменти з такими приголомшливими деталями є свідченням його чудової технології та відданих науковців та інженерів, які стоять за нею. Це зображення служить нагадуванням про неймовірний прогрес у дослідженні космосу та нашому розумінні космосу.

Питання та відповіді:

З: Що таке галактика?

Відповідь: Галактика — це велика сукупність зірок, планет, газу, пилу та інших небесних об’єктів, пов’язаних гравітацією. Вони бувають різних форм і розмірів, починаючи від спіральних галактик, таких як Чумацький Шлях, і закінчуючи неправильними й еліптичними галактиками.

З: Що викликає зіткнення галактик?

Відповідь: Галактики можуть стикатися, коли сили тяжіння тягнуть їх одна до одної. Ці зіткнення можуть бути результатом випадкових зустрічей або як наслідок розширення Всесвіту.

З: Як телескоп Хаббл робить зображення?

A: Телескоп Hubble знімає зображення за допомогою передової оптичної системи, яка включає камери високої роздільної здатності та точні інструменти. Він обертається над атмосферою Землі, дозволяючи йому робити чіткі та детальні зображення небесних об’єктів без спотворень, спричинених атмосферною турбулентністю.

Джерело: NASA (https://www.nasa.gov/)