Хмари Юпітера розкривають світ образів

NASA ніколи не перестає дивувати нас своїми приголомшливими відкриттями в космосі, і цього разу. Якраз до Хелловіну космічне агентство опублікувало зображення хмар і штормів Юпітера, яке моторошно нагадує обличчя. Але не обманюйте себе, насправді це не обличчя, яке дивиться на нас з найбільшої планети нашої Сонячної системи.

Зображення, зроблене камерою JunoCam космічного корабля Juno, було оброблено Володимиром Тарасовим із використанням загальнодоступних даних. Знятий 7 вересня, космічний корабель знаходився приблизно на відстані 4,800 миль від хмар Юпітера. Що робить це зображення особливо цікавим, так це те, що воно демонструє полярні регіони Юпітера, унікальний фокус місії Юнони.

Вигляд, схожий на обличчя, є результатом парейдолії, захоплюючого явища, коли наш мозок розпізнає візерунки та обличчя у випадкових об’єктах або формах. Це нічим не відрізняється від того, як побачити собаку чи кота серед хмар у сонячний день. Однак це конкретне зображення має разючу схожість з персонажем класичного епізоду «Сутінкової зони».

Але зачекайте, є ще щось! Місія «Юнона» була справжньою скарбницею захоплюючих зображень, і, можливо, вас чекає ще більше сюрпризів. Завдяки прихильності NASA до роботи з громадськістю, камера JunoCam присвячена громадянській науці, дозволяючи представникам громадськості обробляти ці неймовірні зображення за допомогою різних методів.

Якщо вам цікаво глибше вивчити ці захоплюючі зображення, ви можете знайти їх на веб-сайті NASA разом із даними місії Juno. Навіть якщо ви більше не помітите жодного обличчя, краса та складність хмар і штормів Юпітера більш ніж варті подиву.

Питання та відповіді:

З: Що показує зображення НАСА?

A: Зображення від NASA демонструє хмари та шторми на Юпітері, які нагадують обличчя.

З: Що таке парейдолія?

В: Парейдолія — це науковий термін, який описує схильність нашого мозку розпізнавати обличчя та візерунки у випадкових об’єктах або формах.

З: Чи можу я знайти більше зображень із місії Juno?

Відповідь: Так, ви можете знайти більше зображень і даних місії Juno на веб-сайті NASA в рамках їхньої громадянської наукової програми.