Космічний корабель NASA доставить найбільший зразок астероїда

У неділю космічний корабель NASA OSIRIS-REx збирається доставити на Землю найбільший зразок, коли-небудь зібраний з астероїда. Після семирічної місії космічний корабель скине щонайменше чашку уламків, які він забрав з астероїда Бенну. Очікується, що цей зразок важить близько 250 г (0.5 фунта) камінців і пилу, що значно більше, ніж приблизно чайна ложка, привезена Японією з двох інших астероїдів.

Ця доставка є важливою віхою в дослідженні космосу, оскільки жодна інша країна не успішно вилучала шматки астероїдів. Ці збережені капсули часу ранньої Сонячної системи містять цінну інформацію про походження Землі та життя. Вивчаючи ці зразки астероїдів, вчені прагнуть отримати уявлення про процеси, які призвели до формування нашої планети.

Космічний корабель OSIRIS-REx розпочав свою місію в 1 мільярд доларів у 2016 році та досяг Бенну у 2018 році. Він провів два роки, облітаючи навколо астероїда, шукаючи найкраще місце для збору зразків. У 2020 році космічний корабель успішно торкнувся поверхні Бенну та використав вакуум для всмоктування пилу та камінців. Частина матеріалу вилетіла в космос через застряглу кришку, але решта зразків були закріплені в капсулі.

Бенну, відкритий у 1999 році, має приблизно півкілометра в ширину і вважається залишком набагато більшого астероїда. Його груба чорна поверхня вкрита валунами, і вчені вважають, що на ньому зберігаються залишки формування Сонячної системи 4.5 мільярда років тому. Він також становить потенційну загрозу для Землі, оскільки може підійти досить близько, щоб зіткнутися з нашою планетою в 2182 році. Дослідження Бенну сприятиме нашому розумінню потенційних методів відхилення таких астероїдів, якщо це необхідно.

Після прибуття капсула зразків буде випущена з космічного корабля OSIRIS-REx і парашутується в пустелі Юта. Потім його буде доставлено до Космічного центру Джонсона НАСА в Х’юстоні для аналізу. Зразки оброблятимуться відповідно до суворих протоколів, щоб уникнути зараження, і досліджуватимуться у спеціальній лабораторії в центрі.

Окрім місії OSIRIS-REx, NASA має ще дві поточні місії на астероїди. Ці місії, Психея та Люсі, сприятимуть нашому розумінню формування та складу астероїдів. Здатність NASA отримати та вивчити ці дорогоцінні зразки астероїдів дозволяє нам розгадати таємниці нашої Сонячної системи та походження життя на Землі.

(Джерела: NASA, ABC News)