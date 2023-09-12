Нове відкриття свідчить про можливе існування водного океану на далекій планеті

Основна інформація:

Вчені зробили нове захоплююче відкриття, яке натякає на існування водного океану на K2-18 b, величезній екзопланеті, розташованій за багато світлових років від Землі. Хоча залишається невизначеним, чи може цей океан підтримувати життя, знахідка відкрила інтригуючі можливості для населених світів за межами нашої Сонячної системи. Відкриття зробили астрономи з Кембриджського університету, які проаналізували дані космічного телескопа Джеймса Вебба NASA. Вони виявили наявність метану та вуглекислого газу в атмосфері планети, що вказує на ймовірність існування вкритої океаном поверхні під багатою на водень атмосферою. Дослідники також спостерігали слабший сигнал, який міг би свідчити про присутність диметилсульфіду, молекули, яку виробляє життя на Землі. Однак для підтвердження цього висновку необхідні подальші спостереження. Команда уточнила, що великі розміри та температура K2-18 b можуть зробити його придатним для життя, з потенційною мантією льоду високого тиску та надто гарячим океаном. Незважаючи на ці застереження, відкриття підкреслює важливість розгляду різноманітних середовищ, придатних для життя, у пошуках позаземного життя.

Визначення:

– Екзопланета: планета, яка обертається навколо зірки за межами нашої Сонячної системи.

– Метан: хімічна сполука, що складається з одного атома вуглецю та чотирьох атомів водню.

– Вуглекислий газ: безбарвний газ, що складається з одного атома вуглецю та двох атомів кисню.

– Диметилсульфід: молекула, що виділяється фітопланктоном у морському середовищі та потенційно пов’язана з біологічною активністю.

Джерела: Кембриджський університет, NASA

Вчені зробили нове відкриття, яке натякає на можливий водний океан на величезній екзопланеті під назвою K2-18 b, розташованій за багато світлових років від Землі. Це відкриття було зроблено після вивчення даних космічного телескопа NASA Джеймса Вебба, який спостерігав планету в сузір’ї Лева. Дослідники виявили наявність метану та вуглекислого газу в атмосфері K2-18 b, що свідчить про існування вкритої океаном поверхні під багатою на водень атмосферою. Однак відкриття не гарантує придатності планети для життя.

Дослідники також виявили слабший сигнал, який потенційно може вказувати на присутність диметилсульфіду, молекули, яка виробляється лише життям на Землі. Однак це відкриття ще не підтверджено, і подальші спостереження будуть проводитися за допомогою телескопа Webb. Великі розміри планети та висока температура роблять її малоймовірною для життя, оскільки її внутрішня частина потенційно містить мантію з льоду високого тиску та надто гарячу поверхню океану.

Хоча попередні докази існування водяної пари були знайдені на інших екзопланетах, це відкриття дає цінну інформацію про планети за межами нашої Сонячної системи. Астрономи вважають, що K2-18 b потенційно може бути екзопланетою «Hycean», океанським світом, який може містити життя. Ці висновки підкреслюють необхідність розгляду низки придатних для життя середовищ у пошуках позаземного життя.

джерела:

- Кембриджський університет

– НАСА