Ризик навколоземних астероїдів: зусилля НАСА щодо захисту планети

Відділ Planetary Defense NASA відповідає за моніторинг і виявлення астероїдів, які потенційно можуть вдаритися по Землі та спричинити масові руйнування. Хоча це завдання може здатися складним, останні досягнення в технології зробили можливим відстеження та ідентифікацію цих навколоземних об’єктів.

Остання інфографіка, опублікована NASA, проливає світло на поточне населення навколоземних астероїдів. Станом на серпень 2023 року близько 32,000 XNUMX відомих астероїдів знаходяться в безпосередній близькості від нашої планети. Виявлення цих астероїдів є складним завданням, оскільки вони не випромінюють власного світла. Натомість телескопи покладаються на сонячне світло, що відбивається від їхніх поверхонь, щоб помітити їх.

Зусилля, спрямовані на пошук і відстеження цих астероїдів, були вражаючими: понад 405 мільйонів спостережень як любителів, так і професійних астрономів надіслали до Центру малих планет, центрального центру стратегії планетарного захисту НАСА. Однак інфографіка показує тривожний факт: з цих 32,000 10,000 навколоземних астероїдів понад 140 XNUMX мають діаметр більше XNUMX метрів. Якщо будь-який із них зіткнеться із Землею, він потенційно може знищити цілі міста.

Щоб побачити масштаби руйнувань у перспективі, челябінський метеорит, який впав на Росію в 2013 році, оцінювався в діаметрі щонайбільше 20 метрів. Астероїд у сім разів більший за розміром буде ще більш руйнівним, імовірно, він досягне землі та спричинить масові руйнування. Залежно від місця падіння такий астероїд потенційно може забрати мільйони життів.

Незважаючи на відсутність відомих астероїдів на курсі зіткнення із Землею, найбільш тривожною статистикою в інфографіці є те, що експерти NASA вважають, що ми виявили лише менше половини навколоземних астероїдів такого розміру. За оцінками, існує понад 14,000 140 астероїдів шириною 50 метрів, які ще належить ідентифікувати, а також приблизно 1 астероїдів шириною XNUMX кілометр.

Спільнота планетарного захисту, що складається з різних організацій, прагне покращити наше розуміння цих потенційних загроз. Інфографіка служить нагадуванням про терміновість продовження пошуку та відстеження цих навколоземних астероїдів. Усі зусилля, включаючи поширення інформації за допомогою інфографіки, можуть надихнути людей приєднатися до полювання на ці потенційно небезпечні небесні об’єкти.

Джерело: Всесвіт сьогодні