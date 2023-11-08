Нова стаття: NASA виявило п'ять астероїдів, які наближаються до Землі

NASA нещодавно оголосило про відкриття п'яти астероїдів, які, за прогнозами, пролетять у безпосередній близькості від Землі в найближчому майбутньому. Ці небесні об’єкти мають розміри від 28 футів до 91 футів і мають надати вченим цінне уявлення про чудеса нашого Всесвіту.

Один з астероїдів, відомий як астероїд 2023 VD3, має приблизно 42 фути в ширину і, як очікується, пролетить повз Землю сьогодні, 8 листопада. Рухаючись із вражаючою швидкістю 64,533 491,000 кілометри на годину, він підійде на відстань XNUMX XNUMX кілометрів від нашого планета. Ця захоплююча зустріч дає астрономам унікальну можливість вивчити рух і склад цих космічних утворень.

Ще один астероїд на радарі NASA – це астероїд 2023 VW, ширина якого приблизно 28 футів. Планується, що він пройде повз Землю в той же день і пройде відстань 653,000 28,714 кілометрів зі швидкістю XNUMX XNUMX кілометрів на годину. Дані, зібрані під час цієї зустрічі, сприятимуть нашому розумінню динаміки астероїдів та їх потенційного впливу на нашу планету.

Ці майбутні близькі зустрічі служать нагадуванням про постійну небесну активність навколо нашого дому у величезному Всесвіті. Хоча ймовірність катастрофічного зіткнення астероїдів залишається мінімальною, наукове співтовариство уважно стежить за цими об’єктами, щоб забезпечити безпеку та добробут нашої планети.

Питання та відповіді:

З: Що таке астероїди?

В: Астероїди — це скелясті об’єкти, які обертаються навколо Сонця і менші за планети.

З: Як НАСА відстежує астероїди?

A: NASA відстежує астероїди за допомогою наземних телескопів і космічних обсерваторій.

П: Чи є ці астероїди загрозою для Землі?

В: Астероїди, згадані в статті, не вважаються загрозою для Землі. NASA спостерігає за потенційно небезпечними астероїдами, щоб виявити будь-яку потенційну небезпеку.