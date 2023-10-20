Загадковий реактивний потік Юпітера виявлено космічним телескопом Джеймса Вебба НАСА

Космічний телескоп NASA імені Джеймса Вебба зробив знімок раніше невідомої деталі в атмосфері Юпітера. На зображенні видно високошвидкісний реактивний потік, який охоплює понад 3,000 миль і знаходиться над основними хмарними палубами на екваторі Юпітера.

Провідний автор Рікардо Уесо з Університету Країни Басків у Більбао, Іспанія, висловив здивування відкриттям, заявивши: «Те, що ми завжди бачили як розмиті тумани в атмосфері Юпітера, тепер виглядає як чіткі риси, які ми можемо відслідковувати разом із швидкою планетою. обертання».

Струминний потік представляє динамічну та швидкозмінну погодну систему на Юпітері. Це відкриття проливає нове світло на складні атмосфери газових гігантів, таких як Юпітер, які постійно розвиваються.

Зображення, зроблене космічним телескопом Джеймса Вебба, демонструє приголомшливі деталі вершин хмар Юпітера, полярних сяйв і слабких кілець. Це частина більшого дослідження, проведеного NASA, щоб зрозуміти складні процеси та особливості газового гіганта.

Відкриття реактивного потоку доповнює наші знання про динаміку атмосфери Юпітера та підкреслює важливість передових телескопів, таких як космічний телескоп Джеймса Вебба, у розгадуванні таємниць нашого Всесвіту.

(Джерело: NASA)

Визначення:

– Реактивний потік: високошвидкісний вузький повітряний потік, який зустрічається в атмосфері Землі, часто відповідає за погодні умови та рух повітря.

– Газовий гігант: велика планета, яка в основному складається з водню та гелію, як Юпітер і Сатурн.

джерела:

– НАСА: https://www.nasa.gov/