Міське життя

Відкриття нових технологій і потужності ШІ

наука

Загадковий реактивний потік Юпітера виявлено космічним телескопом Джеймса Вебба НАСА

ByГабріель Бота

Жовтень 20, 2023
Загадковий реактивний потік Юпітера виявлено космічним телескопом Джеймса Вебба НАСА

Космічний телескоп NASA імені Джеймса Вебба зробив знімок раніше невідомої деталі в атмосфері Юпітера. На зображенні видно високошвидкісний реактивний потік, який охоплює понад 3,000 миль і знаходиться над основними хмарними палубами на екваторі Юпітера.

Провідний автор Рікардо Уесо з Університету Країни Басків у Більбао, Іспанія, висловив здивування відкриттям, заявивши: «Те, що ми завжди бачили як розмиті тумани в атмосфері Юпітера, тепер виглядає як чіткі риси, які ми можемо відслідковувати разом із швидкою планетою. обертання».

Струминний потік представляє динамічну та швидкозмінну погодну систему на Юпітері. Це відкриття проливає нове світло на складні атмосфери газових гігантів, таких як Юпітер, які постійно розвиваються.

Зображення, зроблене космічним телескопом Джеймса Вебба, демонструє приголомшливі деталі вершин хмар Юпітера, полярних сяйв і слабких кілець. Це частина більшого дослідження, проведеного NASA, щоб зрозуміти складні процеси та особливості газового гіганта.

Відкриття реактивного потоку доповнює наші знання про динаміку атмосфери Юпітера та підкреслює важливість передових телескопів, таких як космічний телескоп Джеймса Вебба, у розгадуванні таємниць нашого Всесвіту.

(Джерело: NASA)

Визначення:
– Реактивний потік: високошвидкісний вузький повітряний потік, який зустрічається в атмосфері Землі, часто відповідає за погодні умови та рух повітря.
– Газовий гігант: велика планета, яка в основному складається з водню та гелію, як Юпітер і Сатурн.

джерела:
– НАСА: https://www.nasa.gov/

By Габріель Бота

Схожі теми

наука

Рідкісна Кілонова в Чумацькому Шляху може становити небезпеку для життя на Землі

Жовтень 23, 2023 Вікі Ставропулу
наука

Нобелівська премія з хімії 2023: квантові точки та краса науки

Жовтень 23, 2023 Вікі Ставропулу
наука

Чи справді дев'ята планета існує? Нове дослідження пропонує інше пояснення

Жовтень 23, 2023 Мамфо Брешіа

Ти пропустив

наука

Рідкісна Кілонова в Чумацькому Шляху може становити небезпеку для життя на Землі

Жовтень 23, 2023 Вікі Ставропулу 0 Коментарі
наука

Нобелівська премія з хімії 2023: квантові точки та краса науки

Жовтень 23, 2023 Вікі Ставропулу 0 Коментарі
наука

Чи справді дев'ята планета існує? Нове дослідження пропонує інше пояснення

Жовтень 23, 2023 Мамфо Брешіа 0 Коментарі
наука

Еволюція навігації: від стародавніх мореплавців до сучасних супутникових систем наведення

Жовтень 23, 2023 Мамфо Брешіа 0 Коментарі