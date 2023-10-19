Нове зображення NASA показує кільцеподібне сонячне затемнення над Північною Америкою

Недавнє зображення, опубліковане NASA, демонструє неймовірний момент, коли мільйони американців стали свідками кільцевого сонячного затемнення 14 жовтня. На зображенні, зробленому камерою NASA EPIC на борту Deep Space Climate Observatory, видно, що Земля затемнилася, коли Місяць проходить перед Сонцем.

Кільцеподібне сонячне затемнення відбувається, коли місячна тінь перетинає Землю, створюючи ефект «вогняного кільця» для тих, хто опинився в потрібному місці в потрібний час. Це конкретне затемнення було значущим, оскільки воно перетнуло Сполучені Штати, чого не було з 2012 року.

Знімок був зроблений з точки приблизно в 1.5 мільйона кілометрів від Землі, між Сонцем і нашою планетою. Завдяки такій перспективі місяць виглядає меншим на небі, ніж він є насправді. Шлях затемнення почався в Орегоні та рухався на південний схід, з видимістю в Орегоні, Неваді, Юті, Нью-Мексико, Техасі, частинах Каліфорнії, Айдахо, Колорадо та Арізони.

Повна тінь затемнення відбулася об 11:58 за центральним денним часом, і її могли побачити лише ті, хто користувався відповідними окулярами. Важливо захистити очі під час спостереження за сонячним затемненням, щоб уникнути пошкоджень.

Хоча наступне заплановане кільцеподібне затемнення в США заплановано на 21 червня 2039 року, повне сонячне затемнення затьмарить небо від Техасу до Мен 8 квітня 2024 року. Слідкуйте за цими вражаючими небесними подіями!

джерела:

– Тепловізор NASA EPIC на борту Кліматичної обсерваторії глибокого космосу

– редактор National Geographic та космічний експерт Еллі Янг

– Анжеліка Стайбл з Fox News Digital

– Стиль життя Fox News

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