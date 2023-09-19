NASA прогнозує ймовірність зіткнення астероїда Бенну з Землею, що потенційно вплине на територію розміром з Техас

Вчені NASA висловили занепокоєння щодо можливості зіткнення астероїда Бенну із Землею в майбутньому, створюючи потенційну загрозу для території розміром з Техас. Бенну — це навколоземний об’єкт (NEO), який пролітає повз планету приблизно кожні шість років і перебуває під спостереженням з моменту його відкриття у вересні 1999 року.

На думку експертів, існує ймовірність того, що Бенну зможе пройти крізь «гравітаційну замкову щілину», змінивши свою траєкторію та спрямувавши його на курс зіткнення із Землею в 2182 році. Недавнє дослідження, проведене науковою групою OSIRIS-REx, показує, що Бенну має 0.037% шансів (1 з 2,700) зіткнутися із Землею, залежно від наступного прольоту в 2135 році.

Маса і розмір астероїда Бенну значно менші в порівнянні з астероїдом, який спричинив вимирання динозаврів 66 мільйонів років тому. Бенну має ширину лише одну третину милі, приблизно як три міські квартали. Незважаючи на менший розмір, удар Бенну по Землі вивільнить енергію, еквівалентну 1,200 мегатоннам, що в 24 рази потужніше, ніж будь-яка штучна ядерна зброя.

Давіде Фарноккіа, керівник дослідження з Центру вивчення навколоземних об’єктів, прокоментував точність розрахунків траєкторії астероїда. Дані OSIRIS-REx надали більш точну інформацію, що дозволило вченим перевірити межі своїх моделей і точно передбачити майбутню траєкторію Бенну до 2135 року.

Хоча ймовірність зіткнення Бенну із Землею вважається низькою, постійний моніторинг і подальше вивчення астероїда будуть важливі для кращого розуміння його майбутнього шляху. Завдяки прогресу в технологіях і додатковим дослідженням вчені сподіваються розробити стратегії пом’якшення потенційних ударів астероїдів і захисту нашої планети в майбутньому.

джерела:

– Назва: NASA прогнозує ймовірність зіткнення астероїда Бенну із Землею, розмір площі Техасу

– Джерело: WTAJ

– Автори: не розголошуються

– Дата публікації: не розголошується