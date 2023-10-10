Погляд зблизька на «Ведмедя на Марсі»

NASA нещодавно поділилося інтригуючим зображенням у своїх соціальних мережах, розпаливши цікавість мільйонів. На знімку, зробленому апаратом Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) 12 грудня 2022 року, видно дивне утворення, яке деякі порівняли з ведмедем. Однак правда за цим зображенням не така сенсаційна, як може здатися.

MRO, космічний корабель, призначений для дослідження наявності води на Марсі, регулярно робить фотографії поверхні планети з висоти 156 миль. Одне зображення, яке було опубліковано в блозі Університету Арізони 25 січня 2023 року, привернуло увагу багатьох завдяки своїй схожості з фігурою, схожою на ведмедя.

Це явище, відоме як парейдолія, виникає, коли люди сприймають значущі візерунки чи обличчя у випадкових об’єктах чи зображеннях. У випадку з «Ведмедиком на Марсі» V-подібний пагорб створює ілюзію носа, два ударних кратера утворюють очі, а круговий візерунок зламу завершує голову. Однак, за даними NASA, це утворення є просто «пагорбом на Марсі незвичайної форми».

Парейдолія — поширена людська схильність, яка часто спостерігається, коли люди дивляться вгору на хмари та помічають фігури, як-от тварин чи предмети. Це захоплюючий аспект нашого сприйняття, який підкреслює нашу схильність знаходити знайомство навіть у незнайомому оточенні.

Хоча «Ведмідь на Марсі» захопив уяву багатьох, він служить нагадуванням про те, яку роль може відігравати парейдолія в нашій інтерпретації зображень. Наш розум природним чином шукає шаблони, зв’язки та значення, іноді спонукаючи нас бачити речі, яких насправді немає.

На завершення, схоже на ведмедя утворення на Марсі, яке нещодавно привернуло увагу, є яскравим прикладом роботи парейдолії. Він служить захоплюючим нагадуванням про нашу людську схильність знаходити впізнавані форми та значення в незнайомих об’єктах або даних. Можливо, наступного разу, коли ви будете дивитися на небо чи досліджувати далекі планети, ви можете виявити власні інтерпретації космосу.

джерела:

– NASA: немає URL-адреси

– Блог університету Арізони: немає URL-адреси