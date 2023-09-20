Чи загрожує індійська сонячна місія Aditya-L1?

Підсумок: Сонячний зонд NASA Parker Solar Probe нещодавно зіткнувся з однією з найпотужніших сонячних бур, коли-небудь зареєстрованих. Це викликало занепокоєння щодо безпеки першої індійської сонячної місії Aditya-L1. Однак експерти вважають, що Aditya-L1 навряд чи постраждає від таких штормів через його віддаленість від сонця та захисні заходи, вжиті в його конструкції.

Індійське космічне агентство ISRO успішно запустило сонячну місію Aditya-L1 2 вересня 2023 року. Космічний корабель прямує до свого кінцевого пункту призначення, точки Лагранжа 1, де він буде спостерігати за сонцем. Нещодавня публікація в блозі NASA підкреслила зіткнення сонячного зонда Parker із сильним викидом корональної маси (CME) або сонячною бурею. Хоча це викликає питання про потенційну загрозу Aditya-L1, експерти залишаються оптимістичними щодо його безпеки.

Зустріч сонячного зонда Parker з CME стала важливою подією для NASA, надаючи цінні дані науковому співтовариству. Однак відстань між Aditya-L1 і Сонцем, яка становить лише 1.5 мільйона кілометрів порівняно з 6.9 мільйона кілометрів у сонячного зонда Parker, значно знижує ризик. Крім того, Aditya-L1 був побудований з використанням спеціальних сплавів і матеріалів для захисту від різних небезпек, включаючи хмари CME.

CME — це потужні виверження зовнішньої атмосфери Сонця, які можуть порушити космічну погоду, впливаючи на супутники, системи зв’язку, навігаційні методи та навіть спричиняючи збої в електромережі на Землі. Недавній CME витіснив частинки пилу на шість мільйонів кілометрів від Сонця. Незважаючи на цю потенційну загрозу, експерти вважають, що дизайн і відстань Aditya-L1 забезпечать його виживання.

На завершення, хоча сонячний зонд Parker зіткнувся з потужним сонячним штормом, сонячна місія Aditya-L1, як вважають, не знаходиться в безпосередній небезпеці. Завдяки передовій конструкції космічного корабля та відстані від сонця, очікується, що він витримає будь-які потенційні CME і продовжить свою місію спостереження за сонцем.

джерела:

– Сонячний зонд NASA Parker

– Індійська організація космічних досліджень (ISRO)