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New Horizons і телескоп Hubble об’єдналися для спостереження за Ураном і Нептуном

ByВікі Ставропулу

Вересень 19, 2023
New Horizons і телескоп Hubble об’єдналися для спостереження за Ураном і Нептуном

Космічний корабель New Horizons, відомий своїм прольотом повз Плутон у 2015 році, розпочинає нову місію для спостереження за Ураном і Нептуном. Ці дві далекі планети є найменш відвідуваними в нашій Сонячній системі та надають вченим унікальну можливість зібрати про них більше інформації. Щоб допомогти в цьому, NASA звертається до астрономів-любителів, щоб вони надали свої спостереження Урана та Нептуна.

Лише «Вояджер-2» ненадовго відвідував Уран і Нептун у минулому, тому інформація, яку ми маємо про ці планети, обмежена. New Horizons, однак, надає ретроспективний огляд планет зі свого положення в поясі Койпера, де знаходиться Плутон. Космічний телескоп Hubble спостерігатиме за освітленими сторонами планет, а New Horizons зніматиме їхні темні сторони з Сонцем удалині.

Аматорські спостереження мають вирішальне значення для створення повної картини планет, оскільки вони можуть відстежувати такі характеристики, як яскраві елементи атмосфери Урана та Нептуна. З обмеженим часом спостереження для New Horizons і Hubble аматорські дані можуть продовжувати покращувати наше розуміння цих далеких світів.

Щоб зробити внесок, астрономи-любителі можуть опублікувати свої зображення Урана та Нептуна в Інтернеті, використовуючи хештег #NHIceGiants на X (раніше відомий як Twitter) або Facebook. Крім того, зображення можна надіслати онлайн із відповідною інформацією, такою як дата, час і використана смуга пропускання фільтра.

Уран і Нептун зараз видно протягом більшої частини ночі, причому Уран сходить і заходить пізніше Нептуна. Уран можна знайти в сузір'ї Овна між Юпітером і Плеядами, тоді як Нептун знаходиться в південно-західній частині Риб. Спостереження цих далеких планет вимагає терпіння та великого телескопа, але зусилля варті того, щоб розширити наші знання про найвіддаленіші світи Сонячної системи.

джерела:
– НАСА
– TheSkyX

By Вікі Ставропулу

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