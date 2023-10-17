Великий рік геліофізики: відзначення сонячної науки та впливу Сонця

NASA нещодавно оголосило про початок Великого року геліофізики, глобального свята сонячної науки та неймовірного впливу Сонця на Землю та всю Сонячну систему. Концепція «Великого року», яку спочатку популяризували орнітологи, заохочує учасників спостерігати та вивчати якомога більше різних видів птахів протягом одного року. Тепер NASA кидає виклик ентузіастам зробити те ж саме з нашою власною зіркою, Сонцем.

Великий рік геліофізики, який запланований на період з жовтня 2023 року по грудень 2024 року, надає людям можливість взяти участь у різноманітних сонячних наукових заходах, зокрема спостерігати за сонячними затемненнями, спостерігати вражаючі полярні сяйва та брати участь у громадських наукових проектах. Космічне агентство США запрошує всіх, хто зацікавлений у дослідженні науки, мистецтва та краси геліофізики, взяти участь у цій захоплюючій ініціативі.

Щоб об’єднати колективні зусилля всієї спільноти геліофізиків, NASA створило ідентифікатор і посібник зі стилю, які учасники можуть використовувати, щоб продемонструвати свою підтримку Великого року геліофізики. Використовуючи ці ресурси, люди можуть зробити свій внесок у цілісне брендування цього глобального свята.

Вивчення зірки та її взаємодії з Сонячною системою відоме як геліофізика. Заглиблюючись у цю захоплюючу сферу, вчені отримують цінну інформацію не лише про саме Сонце, а й про його глибокий вплив на Землю та навколишні планети. Великий рік геліофізики має на меті популяризувати цю важливу область дослідження та сприяти глибшому розумінню впливу Сонця.

Тож, незалежно від того, чи ви досвідчений науковець, астроном-початківець чи просто зачарований чудесами космосу, приєднайтеся до NASA у святкуванні Великого року геліофізики та відкрийте для себе захоплюючу науку, мистецтво та красу нашої незвичайної зірки.

джерела:

– НАСА

– Жива монета