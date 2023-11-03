Нові відомості про планетарну систему Kepler 385 представлені в оновленому каталозі

Нещодавнє дослідження оприлюднило нові захоплюючі подробиці про планетарну систему Kepler 385, яку виявила місія NASA Kepler під час її майже десятирічної місії полювання на планети, яка завершилася в 2018 році. Система, розташована приблизно на відстані 4,670 світлових років від Землі, складається з семи планет, що знаходяться в безпосередній близькості від своєї зірки. У той час як деякі планети були підтверджені раніше в 2014 році, оновлений каталог підтверджує існування всіх планет у системі та надає свіжу інформацію про їхні властивості.

На чолі з Джеком Ліссауером, дослідником з Науково-дослідного центру Еймса НАСА, команда дослідників екзопланет склала найточніший на сьогодні список кандидатів на планету Кеплер. Їхні висновки будуть опубліковані в Journal of Planetary Science під назвою «Оновлений каталог кандидатів на планету Кеплер: фокус на точності та орбітальних періодах». Цей вичерпний каталог дозволить астрономам глибше вивчати характеристики цих екзопланет, розширюючи наші знання про ці далекі світи.

Одним із найбільш інтригуючих аспектів системи Kepler 385 є те, що всі сім планет більші за Землю, але менші за Нептун. Вважається, що дві найглибші планети кам’янисті й потенційно мають тонку атмосферу. Решта п'ять планет приблизно вдвічі більші за Землю і, ймовірно, мають товсту атмосферу. Ця унікальна система являє собою золоту жилу інформації для вчених, щоб поглибити своє розуміння планетних систем і дає можливість порівняти ці далекі світи з нашою власною Сонячною системою.

Оновлений каталог не тільки проливає світло на систему Kepler 385, але також містить інформацію про майже 4,400 планет-кандидатів і 700 мультипланетних систем. Покращивши вимірювання зірок-господарів, використовуючи дані космічного корабля ESA Gaia, дослідники змогли проаналізувати розподіл тривалості транзиту, що допомогло відкрити нове розуміння природи планетних орбіт у багатопланетних системах.

Цікаво, що дослідження показало, що системи з більшою кількістю транзитних планет, як правило, мають більш кругові орбіти. Цей висновок, підкріплений більш прямим і незалежним від моделі підходом, ставить під сумнів попередні висновки про те, що малі планети з більшою кількістю транзитних планет мають менші орбітальні ексцентриситети.

Хоча система Kepler 385 непридатна для життя через інтенсивне випромінювання, цей оновлений каталог збагачує наше розуміння екзопланетних систем і прокладає шлях для подальших відкриттів і прозрінь. Завдяки покращеним даним і аналізу астрономи та дослідники можуть продовжувати досліджувати чудеса нашої галактики та розкривати таємниці екзопланетних систем.

Часті питання (FAQ)

Що таке планетарна система Kepler 385?

Планетна система Kepler 385 — це зоряна система, розташована приблизно на відстані 4,670 світлових років від Землі. Він складається із семи планет, усі більші за Землю, але менші за Нептун, які обертаються в безпосередній близькості від своєї зірки.

Яке значення має оновлений каталог?

В оновленому каталозі наведено найточніший на сьогодні список кандидатів на планету Кеплер. Це дозволяє астрономам дізнатися більше про характеристики екзопланет і порівняти їх із нашою Сонячною системою. Каталог також містить інформацію про тисячі інших планет-кандидатів і багатопланетних систем.

Які нові відомості були виявлені щодо системи Kepler 385?

Уточнюючи дані та методи, дослідники підтвердили існування всіх семи планет у системі Kepler 385 і надали нові подробиці про їхні властивості. У каталозі випливає, що деякі планети кам’янисті й, можливо, мають тонку атмосферу, тоді як інші мають товсту атмосферу. Це також підкреслює рідкість зірки, навколо якої обертається більше шести планет або планет-кандидатів.

Що дослідження виявило про природу планетних орбіт у багатопланетних системах?

Всупереч попереднім припущенням, дослідження показало, що системи з більшою кількістю транзитних планет, як правило, мають більш кругові орбіти. Цей висновок базується на прямому та незалежному від моделі підході, що кидає виклик попереднім складним моделям.

Чи придатна для життя система Kepler 385?

Ні, система Kepler 385 непридатна для проживання. Усі сім планет системи знаходяться в межах зони проживання, але отримують інтенсивне випромінювання від своєї зірки. Вони отримують більше тепла на площу, ніж будь-яка планета нашої Сонячної системи.