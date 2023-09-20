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NASA передає спектрометр зображення планеті для інтеграції на супутник Tanager

ByВікі Ставропулу

Вересень 20, 2023
NASA передає спектрометр зображення планеті для інтеграції на супутник Tanager

Лабораторія реактивного руху NASA (JPL) передала американській компанії зі знімання Землі Planet спектрометр для обробки зображень для інтеграції на гіперспектральний супутник Tanager 1. Ця віха є значним кроком для коаліції Carbon Mapper Coalition, яка прагне краще зрозуміти глобальні викиди метану та вуглекислого газу.

Спектрометр візуалізації, розроблений JPL, відіграватиме вирішальну роль у виявленні, точному визначенні та кількісному визначенні викидів метану та вуглекислого газу з точкових джерел. Це надасть цінні дані для підтримки місії Коаліції.

У рамках своїх зобов’язань перед Коаліцією Planet активно працює над створенням і запуском двох гіперспектральних супутників, Tanager 1 і Tanager 2. Очікується, що Tanager 1 буде готовий до запуску в 2024 році.

Крім того, Planet просуває свою програму Pelican. Перший Tech Demo, TD1, був повністю створений і планується запустити пізніше цього року. Основною метою TD1 є випробування супутникової платформи та операційних систем на орбіті. Уроки, отримані з TD1, будуть інформувати про майбутні ітерації супутників Pelican і Tanager.

Planet також активно співпрацює з користувачами в рамках програми раннього доступу (EAP), щоб зрозуміти, як гіперспектральні дані можуть принести найбільшу цінність різним організаціям. Використовуючи синтетичні дані, розроблені в партнерстві з Rendered.ai, Planet прагне зібрати повний відгук ринку та визначити інноваційні програми та варіанти використання майбутніх гіперспектральних даних.

Завдяки цій інтеграції спектрометра візуалізації на супутник Tanager 1 і NASA, і Planet просуваються до своєї спільної мети — більш ефективного моніторингу та розуміння викидів парникових газів. Ця співпраця прокладе шлях до кращого аналізу зміни клімату та заходів щодо пом’якшення наслідків.

джерела:
– NASA JPL
– Планета

By Вікі Ставропулу

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