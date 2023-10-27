Нове розуміння: NISAR розкриває секрети вуглецевого циклу Землі

Новаторська місія радіолокаційного супутника NISAR, спільна співпраця між NASA та ISRO, має змінити наше розуміння екосистем Землі та їх впливу на глобальний цикл вуглецю. Запускаючи на початку 2024 року, NISAR має на меті надати детальну інформацію про дві найважливіші екосистеми: ліси та водно-болотні угіддя, які відіграють значну роль у регулюванні парникових газів і зміні клімату.

Ліси та водно-болотні угіддя мають важливе значення для захоплення та вивільнення вуглецю: ліси зберігають вуглець у деревині своїх дерев, а водно-болотні угіддя зберігають його в органічних шарах ґрунту. Будь-яке порушення цих екосистем може прискорити викид вуглекислого газу та метану в атмосферу. Удосконалені радарні системи NISAR скануватимуть всю сушу та крижані поверхні планети двічі кожні 12 днів, збираючи безцінні дані, щоб допомогти дослідникам зрозуміти процеси захоплення та вивільнення вуглецю в цих екосистемах.

«Радарна технологія на NISAR дозволить нам отримати широку перспективу планети в просторі та часі. Це може дати нам достовірне уявлення про те, як саме змінюються суша та лід на Землі», — каже Пол Розен, науковий співробітник проекту NISAR з Лабораторії реактивного руху NASA.

Дані, зібрані NISAR, значно покращать наше розуміння впливу вирубки та деградації лісів на вуглецевий цикл, сприяючи глобальному потеплінню. Крім того, радіолокаційна технологія NISAR проникне в лісові пологи, надаючи оцінки щільності лісового покриву з надзвичайною точністю. Крім того, спостереження NISAR допоможуть відстежувати затоплення водно-болотних угідь і розуміти вплив зміни клімату та людської діяльності на водно-болотні екосистеми.

Ці відомості є безцінними для пом’якшення наслідків зміни клімату. Розуміючи динаміку втрати лісів, вирубки лісів і вивільнення вуглецю у водно-болотних угіддях, ми можемо вживати проактивних заходів, щоб зменшити наш вплив на ці критично важливі екосистеми. Зрештою, NISAR підтримуватиме глобальні зусилля щодо переходу до більш стійких практик і захисту природних ресурсів нашої планети.

Питання та відповіді:

З: Що таке NISAR?

A: NISAR означає радар із синтетичною апертурою NASA-ISRO. Це спільна місія NASA та ISRO з вивчення екосистем Землі та їхнього впливу на цикл вуглецю.

З: На яких екосистемах зосереджується NISAR?

Відповідь: NISAR зосереджується на лісах і водно-болотних угіддях, двох екосистемах, які мають вирішальне значення для регулювання парникових газів і впливу на зміну клімату.

З: Як NISAR збиратиме дані?

Відповідь: NISAR використовуватиме складні радарні системи для сканування суші та льодових поверхонь Землі кожні 12 днів, забезпечуючи всебічне розуміння змін екосистеми.

З: Яку інформацію надасть NISAR?

Відповідь: NISAR покращить наше розуміння процесів захоплення та вивільнення вуглецю в лісах і водно-болотних угіддях, допомагаючи нам ефективніше боротися з вирубкою лісів, деградацією лісів і управлінням водно-болотними угіддями.

Q: Коли буде запущено NISAR?

A: NISAR планується запустити на початку 2024 року.

З: Де я можу дізнатися більше про NISAR?

A: Щоб дізнатися більше про NISAR, відвідайте офіційний веб-сайт за адресою [URL].