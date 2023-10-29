Нова радіолокаційна супутникова місія для моніторингу екосистем Землі та зміни клімату

Новаторська спільна місія між NASA та Індійською організацією космічних досліджень (ISRO) розпочнеться на початку 2024 року, мета якої революціонізувати наше розуміння лісових і водно-болотних екосистем Землі та їхнього впливу на глобальний цикл вуглецю. Місія радіолокаційного супутника під назвою NISAR (Радар із синтетичною апертурою NASA-ISRO) надасть детальну інформацію про ці дві найважливіші екосистеми, які відіграють важливу роль у регулюванні парникових газів і впливають на зміну клімату.

Замінюючи прямі цитати, NASA повідомляє, що складні радарні системи NISAR скануватимуть майже всю сушу та льодові поверхні Землі кожні 12 днів. Збираючи вичерпні дані про зміни земного покриву, місія дозволить дослідникам вивчити вплив на цикл вуглецю – складні процеси, за допомогою яких вуглець переміщується між атмосферою, землею, океанами та живими організмами.

Ліси, де дерева накопичують вуглець у своїй деревині, і водно-болотні угіддя, де вуглець утримується в шарах органічного ґрунту, виступають життєво важливими поглиначами вуглецю. Збої в цих системах, поступові чи раптові, можуть спровокувати прискорене вивільнення вуглекислого газу та метану, посилюючи зміну клімату. Місія NISAR має на меті відстежувати ці зміни в глобальному масштабі, допомагаючи вченим краще зрозуміти вплив на вуглецевий цикл і клімат.

На додаток до своєї ролі в моніторингу екосистемних змін, NISAR надасть цінну інформацію про динаміку руху суші, допомагаючи досліджувати землетруси, виверження вулканів, зсуви, а також опускання та підняття поверхні. Крім того, місія збиратиме дані про рух і танення льодовиків і морського льоду.

Запуск NISAR на початку 2024 року з півдня Індії знаменує собою важливу віху в глобальних зусиллях з вивчення екосистем і клімату Землі. Співпраця між NASA та ISRO демонструє силу міжнародного співробітництва у вирішенні критичних екологічних проблем, з якими стикається наша планета.

Часті питання (FAQ)

З: Що таке NISAR?



NISAR, абревіатура від NASA-ISRO Synthetic Aperture Radar, — це радарна супутникова місія, спільно розроблена NASA та Індійською організацією космічних досліджень (ISRO) для моніторингу лісових і водно-болотних екосистем Землі та їхньої ролі в глобальному циклі вуглецю та зміні клімату.

З: Яким чином NISAR сприятиме розумінню вуглецевого циклу?



Радарні системи NISAR кожні 12 днів скануватимуть сушу та крижані поверхні Землі, надаючи вичерпні дані про зміни земного покриву. Вивчаючи ці зміни в глобальному масштабі, вчені можуть краще зрозуміти вплив на вуглецевий цикл – процеси, за допомогою яких вуглець переміщується між атмосферою, сушею, океанами та живими організмами.

З: Чому ліси та водно-болотні угіддя важливі для зміни клімату?



Ліси та водно-болотні угіддя є ключовими екосистемами, які діють як поглиначі вуглецю: ліси накопичують вуглець у своїх деревах, а водно-болотні угіддя зберігають вуглець у шарах органічного ґрунту. Порушення в цих екосистемах може прискорити виділення вуглекислого газу та метану, сприяючи зміні клімату.

З: Які ще дані збиратиме NISAR?



Окрім моніторингу екосистеми, NISAR збиратиме інформацію про динаміку руху суші, допомагаючи досліджувати землетруси, виверження вулканів, зсуви, а також опускання та підняття поверхні. Місія також відстежуватиме рухи та танення льодовиків і морського льоду.

Q: Коли планується запуск NISAR?



Запуск NISAR планується на початку 2024 року з півдня Індії.