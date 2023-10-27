NISAR має революціонізувати розуміння впливу екосистем на вуглецевий цикл і зміну клімату

NASA та Індійська організація космічних досліджень (ISRO) співпрацюють у місії радіолокаційного супутника NISAR, запущену на початку 2024 року. Ця новаторська місія має на меті надати цінну інформацію про вплив змін у лісах і водно-болотних угіддях Землі на глобальний цикл вуглецю та зміна клімату.

Удосконалені радарні системи NISAR скануватимуть майже кожен дюйм земної суші та льоду, збираючи дані двічі кожні 12 днів. Ця величезна кількість даних дозволить дослідникам краще зрозуміти дві найважливіші функції лісів і водно-болотних угідь: поглинання та виділення вуглецю. Ліси зберігають вуглець у своїх деревах, тоді як водно-болотні угіддя зберігають його в органічних шарах ґрунту. Збої в цих екосистемах можуть прискорити викид вуглекислого газу та метану в атмосферу, посилюючи кліматичні зміни.

Основною метою NISAR є відстеження змін у ґрунтовому покриві в глобальному масштабі, що дозволяє дослідникам аналізувати вплив на цикл вуглецю. Розуміючи, як вуглець переміщується між атмосферою, землею, океаном і живими істотами, вчені отримають важливі знання про складну динаміку зміни клімату.

Інноваційна радіолокаційна технологія на борту NISAR забезпечить комплексні та надійні спостереження за сушею та льодом Землі, пропонуючи ширшу перспективу того, як ці екосистеми змінюються з часом. Це буде особливо цінним для моніторингу вирубки лісів, на яку припадає значна частина антропогенних викидів парникових газів. Дані, зібрані радаром L-діапазону NISAR, проникатимуть крізь крони лісів, відбиваючись від стовбурів дерев і землі під ними. Аналізуючи відбиті сигнали, дослідники можуть оцінити густоту лісу з надзвичайною точністю.

Крім того, дані NISAR проллють світло на причини змін у лісах і водно-болотних угіддях, такі як хвороби, діяльність людини або пожежі. Ці знання сприятимуть збільшенню зусиль у боротьбі з вирубкою та деградацією лісів, оскільки країни прагнуть прийняти стійкі методи зменшення викидів вуглецю.

Крім того, радарна технологія місії допоможе відстежувати затоплення заболочених угідь, критичний фактор циклу вуглецю. Водно-болотні угіддя, що охоплюють різні типи екосистем, утримують значну кількість вуглецю в ґрунті. Коли водно-болотні угіддя затоплюються, бактерії розкладають органічні речовини, викидаючи в атмосферу метан. І навпаки, коли водно-болотні угіддя висихають, відкритий вуглець реагує з киснем, утворюючи вуглекислий газ. Розуміння цих процесів має вирішальне значення для управління водно-болотними угіддями та зменшення викидів парникових газів.

Запуск NISAR у 2024 році знаменує нову еру у вивченні взаємодії між екосистемами та глобальним циклом вуглецю. Завдяки своїм комплексним можливостям моніторингу ця місія надасть цінну інформацію для боротьби зі зміною клімату та сприяння сталим екологічним практикам.

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Часті питання (FAQ)

З: Що таке NISAR?



Відповідь: NISAR означає супутникову місію NASA-ISRO з радаром із синтезованою апертурою (SAR). Це спільна місія між NASA та Індійською організацією космічних досліджень, яка має на меті вивчити зміни в екосистемах Землі та їх вплив на глобальний цикл вуглецю та зміну клімату.

З: Як NISAR збиратиме дані?



Відповідь: NISAR використовуватиме складні радарні системи для сканування майже всієї суші та льодових поверхонь Землі. Він збиратиме дані двічі кожні 12 днів, забезпечуючи детальне та повне охоплення цих екосистем.

З: Що NISAR допоможе зрозуміти дослідникам?



Відповідь: NISAR допоможе дослідникам зрозуміти, як ліси та водно-болотні угіддя вловлюють і вивільняють вуглець, дві важливі функції, пов’язані з циклом вуглецю. Це розуміння має вирішальне значення для розуміння впливу цих екосистем на зміну клімату.

З: Як NISAR буде контролювати вирубку лісів?



Відповідь: Радарна технологія NISAR проникатиме крізь лісові пологи, дозволяючи дослідникам оцінювати густоту лісів і відстежувати зміни в ґрунтовому покриві. Це дасть цінну інформацію про моделі вирубки лісів та їх вплив на цикл вуглецю.

З: Яку роль відіграватиме NISAR у вивченні водно-болотних угідь?



Відповідь: NISAR стежитиме за затопленням водно-болотних угідь, що впливає на цикл вуглецю. Розуміючи процеси, через які водно-болотні угіддя виділяють метан і вуглекислий газ, дослідники можуть краще керувати цими екосистемами та зменшувати викиди парникових газів.

З: Як NISAR принесе користь зусиллям із боротьби зі зміною клімату?



A: Дані NISAR покращать наше розуміння складних взаємодій між екосистемами, циклом вуглецю та зміною клімату. Ці знання стануть основою екологічних практик і допоможуть зменшити викиди вуглецю.