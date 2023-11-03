Дослідження місячної поверхні: комерційний роботизований політ НАСА на Місяць

Амбітні плани NASA щодо дослідження поверхні Місяця роблять значний крок вперед із першою комерційною роботизованою посадкою в США, запланованою на початок 2024 року. Ця новаторська місія є частиною ініціативи NASA Commercial Lunar Payload Services (CLPS) і програми Artemis, спрямованої на розвиток можливостей, необхідних для майбутніх пілотованих місій на Місяць.

Astrobotic, провідна компанія космічної робототехніки, запустить свій посадковий модуль Peregrine на ракеті Vulcan United Launch Alliance (ULA), запуск якого запланований на неділю, 24 грудня. Історичний запуск відбудеться з космічного стартового комплексу 41 на мисі Канаверал. Форс-Стейшн, Флорида, відзначає перший політ нової ракети Вулкан ULA.

Основна мета місії Peregrine від Astrobotic — успішна посадка на поверхню Місяця. У рамках цієї місії посадковий модуль перевозитиме як NASA, так і комерційні корисні вантажі. Корисне навантаження NASA на борту відіграватиме вирішальну роль у подальшому розумінні агентством Місяця та його дослідження в рамках програми Artemis.

Акредитація ЗМІ для підготовки до запуску та запусків буде проводитися в Космічному центрі Кеннеді NASA у Флориді. Зацікавленим представникам ЗМІ, включно з міжнародними журналістами, пропонується подати заявку на акредитацію за адресою https://media.ksc.nasa.gov. Кінцевий термін подачі заявок – п’ятниця, 8 грудня для американських ЗМІ та четвер, 9 листопада для міжнародних ЗМІ.

Завдяки ініціативі CLPS NASA прагне створити регулярний графік доставки корисного вантажу на поверхню Місяця, що дозволить проводити експерименти, тестування технологій і демонстрацію можливостей. Ці роботизовані місії внесуть величезний внесок у наше розуміння Місяця, проклавши шлях для майбутніх місій Артеміди з дослідженнями екіпажу.

Для тих, хто шукає додаткову інформацію про ініціативу NASA CLPS, відвідайте https://www.nasa.gov/clps. Слідкуйте за оновленнями, коли ми вирушаємо в цю захоплюючу подорож дослідження Місяця.

Часті питання (FAQ)

З: Коли запланована перша комерційна роботизована посадка США на поверхню Місяця?

Відповідь: Перша комерційна роботизована посадка США на поверхню Місяця запланована на початок 2024 року.

З: Хто очолює цю місію?

A: Astrobotic, відома компанія космічної робототехніки, очолює цю місію.

З: Яка мета корисних навантажень NASA на борту посадкового модуля Peregrine?

Відповідь: Корисне навантаження NASA має на меті допомогти агентству розвинути необхідні можливості для дослідження Місяця в рамках програми Artemis.

З: Яким чином медіа-персонал може подати заявку на акредитацію для підготовки до запуску та запуску?

A: Заявку на акредитацію для медіа-персоналу можна подати на сторінці https://media.ksc.nasa.gov. Кінцевий термін подачі заявок – п’ятниця, 8 грудня для американських ЗМІ та четвер, 9 листопада для міжнародних ЗМІ.

З: Яка мета ініціативи NASA CLPS?

Відповідь: Ініціатива NASA CLPS спрямована на встановлення регулярної роботизованої доставки корисного вантажу на поверхню Місяця для проведення експериментів, тестування технологій і демонстрації можливостей, необхідних для дослідження Місяця.