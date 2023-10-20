Міське життя

Відкриття нових технологій і потужності ШІ

наука

16-й щорічний симпозіум NASA з дослідження космосу фон Брауна, присвячений розвитку космічної науки та дослідження

ByРоберт Ендрю

Жовтень 20, 2023
16-й щорічний симпозіум NASA з дослідження космосу фон Брауна, присвячений розвитку космічної науки та дослідження

NASA запрошує представників ЗМІ взяти участь у 16-му щорічному симпозіумі фон Брауна з дослідження космосу, який проходитиме з середи по п’ятницю, 25-27 жовтня, в Університеті Алабами в Хантсвіллі. Тема цього року – «Розвиток космосу: від LEO до Місяця та далі», і на симпозіумі візьмуть участь доповідачі з уряду, промисловості та академічних кіл, які обговорять останні розробки, майбутні можливості та виклики в космічній науці та дослідженні космосу.

Серед учасників NASA адміністратор Білл Нельсон виступить із зауваженнями під час ланчу з нагородження 25 жовтня. Снід також включатиме обговорення систем посадки людей. Засоби масової інформації, які бажають поспілкуватися з адміністратором Нельсоном, можуть зв’язатися з Джекі МакГіннесс за адресою [електронна пошта захищена]. Представники ЗМІ, зацікавлені в участі в симпозіумі, повинні зв’язатися з виконавчим директором Американського астронавтичного товариства Джимом Уеєм за адресою [email protected] або 703-866-0021, щоб отримати повноваження.

Захід розпочнеться вступним словом Джозефа Пелфрі, виконуючого обов’язки директора Центру космічних польотів імені Маршалла NASA, який також буде модератором дискусії Artemis у середу вранці. Інші доповідачі з Центру космічних польотів Маршалла включають Шейна Кенердея, аерокосмічного інженера; Джон Ганікатт, керівник програми космічних систем запуску; Дайна Ісе, заступник керівника відділу науки і технологій; Мелорі Джеймс, аерокосмічний інженер; Мері Бет Коелбл, директор Інженерного управління; Джейсон Терпін, старший технічний керівник Propulsion; і Ліза Вотсон-Морган, менеджер програми «Система посадки людини».

Для отримання додаткової інформації про симпозіум і повну програму відвідайте astronautical.org/events/vbs.

Джерела: NASA PR Newswire

By Роберт Ендрю

Схожі теми

наука

Сьогодні астероїд 2020 FM6 пролетить поблизу Землі

Жовтень 23, 2023 Габріель Бота
наука

Метеорний потік Оріоніди: вражаюче небесне зображення

Жовтень 23, 2023 Вікі Ставропулу
наука

Компартменталізація хроматину впливає на реакцію на пошкодження ДНК, результати дослідження

Жовтень 23, 2023 Вікі Ставропулу

Ти пропустив

наука

Сьогодні астероїд 2020 FM6 пролетить поблизу Землі

Жовтень 23, 2023 Габріель Бота 0 Коментарі
наука

Метеорний потік Оріоніди: вражаюче небесне зображення

Жовтень 23, 2023 Вікі Ставропулу 0 Коментарі
наука

Компартменталізація хроматину впливає на реакцію на пошкодження ДНК, результати дослідження

Жовтень 23, 2023 Вікі Ставропулу 0 Коментарі
наука

Фізики відкрили новий шлях до суперлінзування

Жовтень 23, 2023 Мамфо Брешіа 0 Коментарі