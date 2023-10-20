16-й щорічний симпозіум NASA з дослідження космосу фон Брауна, присвячений розвитку космічної науки та дослідження

NASA запрошує представників ЗМІ взяти участь у 16-му щорічному симпозіумі фон Брауна з дослідження космосу, який проходитиме з середи по п’ятницю, 25-27 жовтня, в Університеті Алабами в Хантсвіллі. Тема цього року – «Розвиток космосу: від LEO до Місяця та далі», і на симпозіумі візьмуть участь доповідачі з уряду, промисловості та академічних кіл, які обговорять останні розробки, майбутні можливості та виклики в космічній науці та дослідженні космосу.

Серед учасників NASA адміністратор Білл Нельсон виступить із зауваженнями під час ланчу з нагородження 25 жовтня. Снід також включатиме обговорення систем посадки людей. Засоби масової інформації, які бажають поспілкуватися з адміністратором Нельсоном, можуть зв’язатися з Джекі МакГіннесс за адресою [електронна пошта захищена]. Представники ЗМІ, зацікавлені в участі в симпозіумі, повинні зв’язатися з виконавчим директором Американського астронавтичного товариства Джимом Уеєм за адресою [email protected] або 703-866-0021, щоб отримати повноваження.

Захід розпочнеться вступним словом Джозефа Пелфрі, виконуючого обов’язки директора Центру космічних польотів імені Маршалла NASA, який також буде модератором дискусії Artemis у середу вранці. Інші доповідачі з Центру космічних польотів Маршалла включають Шейна Кенердея, аерокосмічного інженера; Джон Ганікатт, керівник програми космічних систем запуску; Дайна Ісе, заступник керівника відділу науки і технологій; Мелорі Джеймс, аерокосмічний інженер; Мері Бет Коелбл, директор Інженерного управління; Джейсон Терпін, старший технічний керівник Propulsion; і Ліза Вотсон-Морган, менеджер програми «Система посадки людини».

Для отримання додаткової інформації про симпозіум і повну програму відвідайте astronautical.org/events/vbs.

Джерела: NASA PR Newswire