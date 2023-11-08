NASA запускає ініціативу Aurorasaurus для революції у відстеженні полярного сяйва

NASA нещодавно опублікувало в Instagram вражаючу фотографію північного сяйва, зроблену з Міжнародної космічної станції (МКС). У підписі, що супроводжує захоплююче зображення, пояснюється, що фотографія була зроблена на висоті 418 кілометрів над Ютою. Це захоплююче явище, відоме як полярне сяйво або північне сяйво, спричинене магнітними бурями, спричиненими сонячною активністю, такими як сонячні спалахи або викиди корональної маси.

Публікація в Instagram швидко набрала майже 250,000 XNUMX лайків, а численні шанувальники висловили своє захоплення красою північного сяйва в розділі коментарів. Публікація хитро починалася з фрази «хмарно, можливе світіння», натякаючи на назву популярного фільму.

Однак хвилювання не закінчується на фотографії. Підпис NASA також представила новаторську ініціативу під назвою Aurorasaurus, яка дозволяє людям у всьому світі брати активну участь у відстеженні та наданні цінних даних про північне сяйво. Aurorasaurus — це перша в історії громадянська наукова ініціатива, присвячена виключно відстеженню полярних сяйв.

Завдяки цій ініціативі люди можуть повідомляти про спостереження полярного сяйва, увійшовши на веб-сайт Aurorasaurus і перевіривши свої спостереження. Цей краудсорсинговий підхід уже дав значну інформацію. Вчені виявили, що платформи соціальних мереж відіграють вирішальну роль у виявленні подій космічної погоди в режимі реального часу. Крім того, вони дізналися, що північне сяйво видно південніше, ніж передбачалося раніше, завдяки повідомленням громадян.

Включивши ці повідомлення громадян у моделі космічної погоди, дослідники змогли підвищити точність прогнозів полярного сяйва. Ці спільні зусилля вчених і широкої громадськості революціонізували наше розуміння цих захоплюючих природних явищ.

Якщо вам пощастило стати свідком північного сяйва, поділіться своїм досвідом у коментарях нижче. І якщо у вас ще не було такої можливості, не хвилюйтеся — участь у ініціативі Aurorasaurus може наблизити вас на крок ближче до того, щоб побачити це заворожуюче видовище.

Поширені запитання:

З: Як я можу брати участь у відстеженні полярних сяйв через Aurorasaurus?

A: Щоб взяти участь у відстеженні полярних сяйв, ви можете увійти на веб-сайт Aurorasaurus і перевірити свої спостереження.

З: Що вчені дізналися завдяки ініціативі Aurorasaurus?

Відповідь: Вчені виявили, що космічну погоду можна виявити в режимі реального часу через соціальні мережі, а видимість північного сяйва простягається далі на південь, ніж передбачалося раніше.

З: Як співпраця між вченими та громадськістю покращила прогнози полярного сяйва?

Відповідь: Включивши звіти громадян у моделі космічної погоди, дослідники значно підвищили точність прогнозів полярного сяйва.