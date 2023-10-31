Нова співпраця між NASA та ISRO для вивчення мінливих ландшафтів Землі

NASA та Індійська організація космічних досліджень (ISRO) почали новаторську співпрацю з розробки супутника NASA-ISRO з синтетичною апертурою (NISAR), інноваційної місії для спостереження за Землею. Спільні зусилля спрямовані на забезпечення повного розуміння мінливих ландшафтів планети.

Запуск запланований на 2024 рік, NISAR використовуватиме передову радіолокаційну технологію для постійного сканування поверхні Землі. Його основна мета — відслідковувати та аналізувати довгострокові трансформації суші та льодових утворень по всьому світу. Використовуючи дві різні системи радарів із синтетичною апертурою (SAR), NISAR спостерігатиме за планетою в різних наборах довжин хвиль.

L-діапазон SAR, розроблений NASA, і S-діапазон SAR, розроблений ISRO, працюватимуть узгоджено, щоб зафіксувати повне уявлення про динамічні характеристики Землі. За словами Пола Розена, вченого проекту NISAR з Лабораторії реактивного руху NASA, ці спільні зусилля забезпечать безпрецедентне розуміння змін, що відбуваються на Землі як у просторі, так і в часі.

Основна увага NISAR буде зосереджена на лісах і водно-болотних угіддях, важливих екосистемах, які служать життєво важливими поглиначами вуглецю. Ці території відіграють важливу роль у вловлюванні та зберіганні вуглекислого газу та інших парникових газів, тим самим пом’якшуючи зміни клімату. На жаль, вирубка лісів і розширення міст призвели до зменшення здатності цих екосистем поглинати вуглець.

Зміни у землекористуванні, такі як вирубка лісів для сільського господарства та використання водно-болотних угідь для розвитку міст, значною мірою сприяють глобальним викидам вуглецю. Приблизно 11% викидів вуглецю можна віднести до цієї діяльності. Уважно спостерігаючи за цими змінами, вчені очікують, що NISAR надасть безцінну інформацію про джерела та поглиначі вуглецю, особливо в лісах.

Супутник NISAR планується запустити з космічного центру Сатіша Дхавана на півдні Індії. Завдяки своїй новаторській технології та характеру співпраці NISAR пропонує унікальну можливість поглибити наше розуміння мінливих ландшафтів Землі та вирішальної ролі лісів і водно-болотних угідь у глобальному регулюванні клімату.

Часті питання (FAQ)

Що таке супутник NISAR?

Супутник NISAR (NASA-ISRO Synthetic Aperture Radar) — це спільне зусилля NASA та ISRO для розробки місії спостереження Землі, яка використовує радіолокаційну технологію для сканування та моніторингу поверхні Землі.

Які основні цілі місії NISAR?

Місія NISAR спрямована на відстеження та аналіз довгострокових змін у ландшафтах Землі, зосереджуючись, зокрема, на лісах і водно-болотних угіддях. Він прагне зрозуміти роль цих екосистем у поглинанні вуглецю та надати уявлення про глобальні джерела та поглиначі вуглецю.

Який внесок NISAR у дослідження зміни клімату?

Відстежуючи зміни в лісах і водно-болотних угіддях, NISAR проллє світло на вплив змін у землекористуванні на глобальні викиди вуглецю. Це надасть важливі дані для розуміння ролі цих екосистем як поглиначів вуглецю та наслідків їхнього занепаду.

Коли очікується запуск супутника NISAR?

Супутник NISAR планується запустити на початку 2024 року з космічного центру Сатіша Дхавана на півдні Індії.

Що таке радар із синтетичною апертурою (SAR)?

Радар із синтетичною апертурою (SAR) — це технологія дистанційного зондування, яка використовує радіолокаційні сигнали для створення зображень поверхні Землі з високою роздільною здатністю. Він широко використовується в різних сферах застосування, включаючи сільське господарство, картографування території та моніторинг навколишнього середовища.

(Source)