Приголомшливий вид кільцеподібного сонячного затемнення з космосу

NASA опублікувало вражаюче зображення кільцеподібного сонячного затемнення, яке відбулося 14 жовтня 2023 року. Зображення було зроблено камерою поліхроматичних зображень Землі (EPIC) на борту Кліматичної обсерваторії глибокого космосу (DSCOVR), яка розташована приблизно в 1.5 мільйона миль від нас. із Землі. На зображенні видно тінь від Місяця, що проходить над Північною Америкою під час затемнення.

Кільцеподібне сонячне затемнення відбувається, коли Місяць на найвіддаленішій відстані від Землі або поблизу неї виглядає меншим на небі та не повністю закриває диск Сонця. Це створює ефект «вогняного кільця», коли краї сонця видно як сяюче червонувате кільце.

Камера EPIC, один із трьох інструментів на борту DSCOVR, робить звичайні повнодискові зображення Землі. Знімок, опублікований NASA, був зроблений об 11:58 за центральним часом 14 жовтня, під час піку затемнення над центральним Техасом. Величезність тіні свідчить про те, що сонце все ще було частково закрите на більшій частині континенту.

DSCOVR розташований у точці Лагранжа Земля-Сонце L1, яка є областю гравітаційної рівноваги між Землею та Сонцем. Це стратегічне розташування дозволяє DSCOVR надавати важливі дані для моніторингу як наземної, так і космічної погоди, включаючи раннє виявлення сонячних штормів до того, як вони досягнуть Землі. Космічний телескоп Джеймса Вебба також розташований у точці Лагранжа, але з протилежного боку в L2.

Хоча наступне кільцеподібне сонячне затемнення очікується 21 червня 2039 року, повне затемнення має відбутися набагато раніше, 8 квітня 2024 року. Ця подія затьмарить небо від Техасу до Мен у Сполучених Штатах.

джерела:

– НАСА

– Кліматична обсерваторія глибокого космосу (DSCOVR)

– Камера для поліхроматичних зображень Землі (EPIC)