NASA знаходить потенційні ключі до походження життя на Землі у зразках астероїдів

NASA оголосило, що зразки, зібрані з астероїда Бенну, містять вуглець, воду та можливі відомості про походження життя на Землі. Зразки були зібрані космічним кораблем Osiris-Rex, який два роки вивчав Бенну, перш ніж спуститися на його поверхню та повернутися на Землю.

Початковий аналіз «бонусного» зразка, зібраного з екстер’єру Бенну, дуже багатообіцяючий. Вчені виявили велику кількість вуглецю, а також глинисті мінерали, що містять воду. Ці елементи потенційно могли врізатися в Землю мільярди років тому, сприяючи розвитку життя на нашій планеті.

Хоча основну камеру для зразків ще не відкрили, матеріал, знайдений на зовнішній частині каністри, був ретельно збережений для аналізу. NASA та вчені всього світу присвятять наступні два роки детальному вивченню зразків. Агентство взяло на себе зобов’язання зберегти принаймні 70% зразка для досліджень, які триватимуть десятиліттями.

Ці відкриття відкривають нові можливості для розуміння процесів, які призвели до появи життя на Землі. Вивчаючи склад астероїдів, таких як Бенну, вчені сподіваються отримати уявлення про інгредієнти, необхідні для життя, і про те, як вони могли потрапити на нашу планету.

Дослідження зразків астероїдів є значним кроком вперед у нашому розумінні походження життя. Дані, зібрані з Бенну, можуть змінити наші знання про Всесвіт і наше місце в ньому.

джерела:

– місія космічного корабля NASA Osiris-Rex

– Представники НАСА в Космічному центрі Джонсона