Місія NASA Europa Clipper для дослідження загадкового супутника Юпітера

NASA здійснило новаторську місію з дослідження крижаного супутника Юпітера, Європи. Місія Europa Clipper має на меті оцінити придатність Місяця для життя, орієнтуючись на екстремальне радіаційне середовище навколо Юпітера. Щоб захистити чутливі електронні прилади на борту космічного корабля, інженери NASA розробили інноваційне рішення.

Замість окремого екранування кожного компонента, що збільшило б вагу та вартість космічного корабля, NASA побудувало алюмінієве склепіння товщиною майже один сантиметр. Це сховище діє як захисний екран, знижуючи рівень радіації до прийнятних для електроніки меж. Успішне закриття сховища є важливою віхою для розвитку місії.

«Закриття сховища означає, що ми надійно закріпили всі необхідні компоненти. Тепер ми готові продовжувати», – заявляє Кендра Шорт, заступник менеджера системи польоту Europa Clipper у Лабораторії реактивного руху NASA (JPL) у Південній Каліфорнії.

Юпітер, магнітне поле якого в 20,000 XNUMX разів сильніше за земне, містить ядро, яке швидко обертається, яке створює потужні радіаційні пояси. Ці пояси, навіть сильніші за радіаційний пояс Ван Аллена на Землі, захоплюють високоенергетичні частинки. Космічний корабель Europa Clipper має витримувати постійне бомбардування цими частинками, які можуть вивести з ладу електричне обладнання на борту.

Замість того, щоб вийти на паркувальну орбіту навколо Європи, космічний корабель обертатиметься навколо самого Юпітера. Віддаляючись від газового гіганта та його радіаційних поясів, космічний корабель може безпечно наблизитися до Європи для серії обльотів протягом місії. Цей стратегічний підхід дозволяє вченим уважно вивчати загадкову поверхню Місяця та збирати важливі дані.

Запуск місії Europa Clipper заплановано на листопад 2024 року. Оскільки NASA розробляє нові методи дослідження небесних тіл, ця надзвичайна місія обіцяє розкрити таємниці Європи та надати подальше розуміння потенціалу позаземного життя в нашій Сонячній системі.

FAQ

1. Чому NASA створило сховище для місії Europa Clipper?

NASA побудувало сховище, щоб захистити чутливі електронні прилади на борту космічного корабля Europa Clipper від екстремального радіаційного середовища навколо Юпітера. Сховище знижує рівень радіації до допустимих меж, захищаючи електроніку.

2. Як магнітне поле Юпітера впливає на місію Europa Clipper?

Магнітне поле Юпітера, яке в 20,000 XNUMX разів сильніше за земне, створює потужні радіаційні пояси. Космічний корабель повинен витримувати постійне бомбардування високоенергетичними частинками, захопленими цими поясами, які можуть заважати роботі електричного обладнання.

3. Чому космічний корабель Europa Clipper обертається навколо Юпітера замість того, щоб вийти на паркувальну орбіту навколо Європи?

Замість виходу на паркувальну орбіту навколо Європи космічний корабель обертається навколо самого Юпітера. Віддаляючись від Юпітера та його радіаційних поясів, космічний корабель може безпечно наблизитися до Європи для більш детального вивчення під час серії прольотів протягом місії.

4. Коли запланований запуск місії Europa Clipper?

Наразі запуск місії Europa Clipper запланований на листопад 2024 року.