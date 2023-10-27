Лазерний зв'язок NASA робить революцію в космічній передачі даних

NASA революціонізує можливості передачі даних у космосі за допомогою своєї новаторської технології лазерного зв’язку. З майбутнім запуском корисного вантажу ILLUMA-T на Міжнародну космічну станцію (МКС) у листопаді потенціал для швидшого та ефективнішого зв’язку між МКС і Землею доступний.

Традиційно для передачі даних МКС покладається на супутники радіочастотної ретрансляції. Однак запровадження лазерного зв’язку за допомогою таких місій, як ILLUMA-T (Інтегрований лазерний комунікаційний демонстраційний модем і термінал підсилювача на низькій орбіті), має змінити спосіб передачі даних із космосу.

Лазерний зв’язок використовує невидиме інфрачервоне світло для підвищення швидкості передачі даних, дозволяючи космічним кораблям передавати більші обсяги даних назад на Землю за одну передачу. Ця революційна технологія приносить користь дослідникам на МКС, оскільки забезпечує швидшу передачу даних і розширює можливості надсилання значних обсягів даних.

Керований програмою космічного зв’язку та навігації NASA, ILLUMA-T продемонструє двостороннє лазерне реле зв’язку після встановлення на МКС. Оснащений телескопом і підвісом, оптичний модуль ILLUMA-T відстежує демонстрацію реле лазерного зв’язку (LCRD) на геосинхронній орбіті. Незважаючи на розмір мікрохвильової печі, цей компактний корисний вантаж відіграє вирішальну роль у покращенні можливостей космічного зв’язку.

Після встановлення на МКС ILLUMA-T передаватиме дані на LCRD із вражаючою швидкістю 1.2 гігабіта в секунду. Звідти дані будуть передаватися на оптичні наземні станції в Каліфорнії або на Гаваях. Потім наземні станції будуть направляти дані до Операційного центру місії LCRD, а потім до груп наземних операцій ILLUMA-T у Центрі космічних польотів NASA Goddard у Меріленді для оцінки якості.

Співпраця між ILLUMA-T і LCRD має потенціал для революції в можливостях космічного зв’язку. NASA передбачає інтеграцію лазерного зв’язку в свої мережі космічного зв’язку, щоб принести користь дослідженням навколо Землі та далекого космосу. Завдяки цій технології дослідники та космічні ентузіасти можуть сподіватися на швидшу, ефективнішу та повну передачу даних між МКС і Землею.

Питання і відповіді

1. Що таке ILLUMA-T?

ILLUMA-T означає Integrated Laser Communications Relay Demonstration Low Earth Orbit User Modem and Amplifier Terminal. Це корисне навантаження, розроблене NASA, щоб продемонструвати потенціал лазерного зв’язку для підвищення можливостей передачі даних у космосі.

2. Як працює лазерна комунікаційна технологія?

Лазерний зв’язок використовує невидиме інфрачервоне світло для підвищення швидкості передачі даних, дозволяючи передавати більші обсяги даних назад на Землю за одну передачу. Ця технологія забезпечує швидший і ефективніший зв’язок між космічними місіями, такими як Міжнародна космічна станція (МКС), і Землею.

3. Які переваги лазерного зв'язку?

Лазерний зв’язок забезпечує швидшу передачу даних і можливість надсилати більше даних назад на Землю. Це приносить користь дослідникам і дослідницьким місіям у космосі, покращуючи можливості передачі даних і дозволяючи більш повний аналіз даних, зібраних у космосі.

4. Як ILLUMA-T покращить можливості космічного зв’язку?

Після встановлення на МКС ILLUMA-T продемонструє двостороннє лазерне реле зв’язку. Він передаватиме дані з вражаючою швидкістю 1.2 гігабіта в секунду на Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) на геосинхронній орбіті. Ця співпраця спрямована на революцію в можливостях космічного зв’язку та прокладання шляху для інтеграції лазерного зв’язку в мережі космічного зв’язку NASA.