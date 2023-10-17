Міське життя

Відкриття нових технологій і потужності ШІ

наука

NASA відкладає вихід у відкритий космос через витік охолоджуючої рідини на Міжнародній космічній станції

ByМамфо Брешіа

Жовтень 17, 2023
NASA відкладає вихід у відкритий космос через витік охолоджуючої рідини на Міжнародній космічній станції

Представники NASA вирішили відкласти один із запланованих виходів у відкритий космос у відповідь на недавній витік теплоносія на російському сегменті Міжнародної космічної станції (МКС). Спочатку запланований на четвер, 19 жовтня, вихід у відкритий космос відбудеться пізніше у 2023 році, оскільки НАСА та Федеральне космічне агентство Росії Роскосмос продовжують розслідувати причини витоку.

На МКС використовується охолоджувач аміак, який вимагає додаткових процедур дезактивації, якщо астронавти в скафандрах знаходяться в безпосередній близькості. Витік у російському науковому модулі "Наука" стався 9 жовтня, але припинився в той же день. Це вже третій випадок за минулий рік, коли в російському обладнанні МКС стався витік аміаку.

Роскосмос планує свій власний вихід у відкритий космос 25 жовтня, щоб уважно вивчити 13-річний переміщений радіатор на модулі Rassvet, який, здається, є джерелом останнього витоку. Хоча охолоджуюча рідина не є токсичною або небезпечною для екіпажу, експерти працюють над тим, щоб будь-які невеликі сліди речовини не потрапили у внутрішні системи та спричинили погіршення роботи обладнання з часом.

Відкладений вихід NASA у відкритий космос спрямований на виконання незначних робіт з технічного обслуговування. Астронавти Лорал О'Хара з НАСА та Андреас Могенсен з Європейського космічного агентства візьмуть зразки ззовні МКС для пошуку мікроорганізмів і замінять камеру високої чіткості, серед інших обов'язків. Точна дата проведення цих робіт буде визначена пізніше.

На щастя, другий вихід у відкритий космос, запланований NASA, виключно жіночий вихід у відкритий космос 30 жовтня, все ще планується продовжити за розкладом. До О'Хари приєднається астронавт НАСА Джасмін Могбелі, щоб видалити несправну електроніку та замінити підшипник, необхідний для однієї з сонячних батарей станції.

За даними Росії, попередні два витоки аміаку на МКС були спричинені ударами мікрометеороїдів. У грудні 2022 року перший витік був настільки сильним, що екіпаж космічного корабля «Союз» довелося перевести на новий «Союз». Для усунення проблеми знадобилося кілька відправок космічних кораблів, у результаті чого астронавти залишалися на МКС рік замість запланованих шести місяців. У лютому 2023 року на російському вантажному кораблі "Прогрес" також стався витік аміаку.

джерела:
– Повідомлення в блозі представників NASA

By Мамфо Брешіа

Схожі теми

наука

Скорочення Меркурія: новий погляд на геологічну активність планети

Жовтень 21, 2023 Роберт Ендрю
наука

Радіотелескоп відкрив нові дані про іоносферу Землі

Жовтень 21, 2023 Габріель Бота
наука

Дослідники знаходять подібність між швидкими радіосплесками та землетрусами

Жовтень 21, 2023 Мамфо Брешіа

Ти пропустив

наука

Скорочення Меркурія: новий погляд на геологічну активність планети

Жовтень 21, 2023 Роберт Ендрю 0 Коментарі
наука

Радіотелескоп відкрив нові дані про іоносферу Землі

Жовтень 21, 2023 Габріель Бота 0 Коментарі
наука

Дослідники знаходять подібність між швидкими радіосплесками та землетрусами

Жовтень 21, 2023 Мамфо Брешіа 0 Коментарі
наука

SpaceX Falcon 9 успішно запустив 21 супутник Starlink з бази космічних сил Ванденберг

Жовтень 21, 2023 Роберт Ендрю 0 Коментарі