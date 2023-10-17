NASA відкладає вихід у відкритий космос через витік охолоджуючої рідини на Міжнародній космічній станції

Представники NASA вирішили відкласти один із запланованих виходів у відкритий космос у відповідь на недавній витік теплоносія на російському сегменті Міжнародної космічної станції (МКС). Спочатку запланований на четвер, 19 жовтня, вихід у відкритий космос відбудеться пізніше у 2023 році, оскільки НАСА та Федеральне космічне агентство Росії Роскосмос продовжують розслідувати причини витоку.

На МКС використовується охолоджувач аміак, який вимагає додаткових процедур дезактивації, якщо астронавти в скафандрах знаходяться в безпосередній близькості. Витік у російському науковому модулі "Наука" стався 9 жовтня, але припинився в той же день. Це вже третій випадок за минулий рік, коли в російському обладнанні МКС стався витік аміаку.

Роскосмос планує свій власний вихід у відкритий космос 25 жовтня, щоб уважно вивчити 13-річний переміщений радіатор на модулі Rassvet, який, здається, є джерелом останнього витоку. Хоча охолоджуюча рідина не є токсичною або небезпечною для екіпажу, експерти працюють над тим, щоб будь-які невеликі сліди речовини не потрапили у внутрішні системи та спричинили погіршення роботи обладнання з часом.

Відкладений вихід NASA у відкритий космос спрямований на виконання незначних робіт з технічного обслуговування. Астронавти Лорал О'Хара з НАСА та Андреас Могенсен з Європейського космічного агентства візьмуть зразки ззовні МКС для пошуку мікроорганізмів і замінять камеру високої чіткості, серед інших обов'язків. Точна дата проведення цих робіт буде визначена пізніше.

На щастя, другий вихід у відкритий космос, запланований NASA, виключно жіночий вихід у відкритий космос 30 жовтня, все ще планується продовжити за розкладом. До О'Хари приєднається астронавт НАСА Джасмін Могбелі, щоб видалити несправну електроніку та замінити підшипник, необхідний для однієї з сонячних батарей станції.

За даними Росії, попередні два витоки аміаку на МКС були спричинені ударами мікрометеороїдів. У грудні 2022 року перший витік був настільки сильним, що екіпаж космічного корабля «Союз» довелося перевести на новий «Союз». Для усунення проблеми знадобилося кілька відправок космічних кораблів, у результаті чого астронавти залишалися на МКС рік замість запланованих шести місяців. У лютому 2023 року на російському вантажному кораблі "Прогрес" також стався витік аміаку.

джерела:

– Повідомлення в блозі представників NASA