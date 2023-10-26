Dragonfly NASA: Прокладаючи шлях до дослідження Титана

У НАСА триває новаторська місія, оскільки вчені готуються досліджувати Титан, найбільший супутник Сатурна. Титан, відомий своєю щільною атмосферою та низькою гравітацією, вже давно є мішенню NASA для пошуку придатних для життя світів і ознак позаземного життя. Щоб здійснити цей сміливий подвиг, NASA будує посадковий модуль з ядерним двигуном під назвою Dragonfly, який стане першою місією агентства на поверхню океану.

Dragonfly, розроблений і керований Лабораторією прикладної фізики Джонса Хопкінса (APL) в Меріленді, не є звичайним посадковим апаратом. Будучи схожим на безпілотник розміром з автомобіль, він літатиме крізь багату азотом атмосферу Титана за допомогою чотирьох пар складених роторів, призначених для розсікання густого повітря Місяця. Оснащений вдосконаленими камерами, датчиками та приладами для відбору зразків, Dragonfly прагне досліджувати ділянки Титану, які, ймовірно, містять органічні матеріали, які, ймовірно, контактують із підземним океаном води під крижаною поверхнею.

Протягом останніх трьох років у дослідницькому центрі NASA Langley у Вірджинії проводилися масштабні випробування систем польоту Dragonfly. Випробування моделювали різні умови польоту та сценарії для оцінки аеродинамічних характеристик транспортного засобу, швидкості ротора та стійкості за різних швидкостей вітру та кутів польоту. Успішне завершення понад 700 загальних прогонів і понад 4,000 окремих точок даних підвищило довіру дослідників до імітаційних моделей, розроблених для повторення складних умов на Титані.

Рік Хейслер, керівник випробувань аеродинамічної труби Dragonfly в APL, пояснює, що кожна фаза випробувань дозволяла команді вдосконалювати свої технічні моделі та покращувати прогнози продуктивності ротора для надзвичайної атмосфери Титана. Отримані дані відіграли важливу роль у перевірці аеродинаміки посадкового модуля, характеристик аероструктури та довговічності ротора від втоми в суворих кріогенних умовах.

Запуск Dragonfly запланований на 2027 рік і, як очікується, досягне Титана до 2034 року, що стане важливою віхою в дослідженні космосу. Як стверджує Кен Хіббард, системний інженер місії Dragonfly в APL: «З Dragonfly ми перетворюємо наукову фантастику на факт дослідження». Ця місія дає захоплюючу можливість розгадати таємниці Титана, і кожен зроблений крок наближає нас до відправлення цього революційного гвинтокрила в небо та поверхню найбільшого супутника Сатурна.

Часті питання (FAQ)

Що таке Dragonfly?

Dragonfly — це посадковий модуль з ядерним двигуном, розроблений Лабораторією прикладної фізики Джона Хопкінса (APL) NASA для дослідження Титана, найбільшого супутника Сатурна. Це перша місія агентства на поверхню океану.

Які ключові особливості Dragonfly?

Dragonfly оснащений камерами, датчиками та інструментами для відбору проб для дослідження ділянок Титану, які, як вважають, містять органічні матеріали, які потенційно можуть контактувати з підповерхневим океаном води під крижаною поверхнею. Він використовує чотири пари складених роторів для навігації в щільній, багатій азотом атмосфері Титана.

Які випробування пройшла Dragonfly?

Літальні системи Dragonfly пройшли інтенсивні випробування в дослідницькому центрі NASA Langley у Вірджинії. Ці випробування моделювали різні умови польоту, швидкість вітру, швидкість ротора та кути польоту для оцінки аеродинамічних характеристик посадкового модуля. Дані, зібрані під час цих випробувань, допомогли перевірити імітаційні моделі посадкового модуля та збільшити впевненість у його роботі в умовах Титана.

Коли планується запуск Dragonfly?

Запуск Dragonfly наразі запланований на 2027 рік і, як очікується, досягне Титана, найбільшого супутника Сатурна, до 2034 року.