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NASA Biosignatures IDEAS Lab: подайте заявку зараз, щоб отримати унікальний досвід семінару

ByРоберт Ендрю

Жовтень 19, 2023
NASA Biosignatures IDEAS Lab: подайте заявку зараз, щоб отримати унікальний досвід семінару

Програма астробіології NASA пропонує вченим із установ США чудову можливість взяти участь у лабораторії Biosignatures IDEAS. Метою цього інноваційного семінару є розробка нових і революційних грантових пропозицій шляхом експертної оцінки в режимі реального часу.

Лабораторія Biosignatures IDEAS складатиметься з поєднання віртуальних попередніх зустрічей, особистих сесій та віртуальних сесій. Очні сесії відбудуться 6-8 лютого 2024 року, а віртуальні – 16, 23 лютого та 1 березня.

Беручи участь у цьому семінарі, науковці матимуть можливість співпрацювати з колегами, отримувати цінні відгуки та вдосконалювати свої грантові пропозиції в режимі реального часу. Кінцевою метою є розробка набору пропозицій, які будуть розглянуті для фінансування через програму Exobiology.

Щоб подати заявку на участь у лабораторії Biosignatures IDEAS, зацікавлені вчені можуть відвідати офіційний веб-сайт за адресою [link to apply]. Тут вони можуть знайти більше інформації про семінар та подати заявку.

Цей унікальний досвід семінару є чудовою можливістю для вчених у галузі астробіології підняти свої дослідження на нові висоти. Залучаючись до експертної оцінки та співпраці в режимі реального часу, учасники зможуть удосконалити свої ідеї та розробити вагомі грантові пропозиції, які мають потенціал зробити значний внесок у цю сферу.

Не пропустіть цей шанс стати частиною лабораторії NASA Biosignatures IDEAS Lab. Подайте заявку зараз і виведіть своє дослідження на новий рівень!

Визначення:
– Біосигнатури: індикатори минулого чи теперішнього життя, які можна виявити та вивчити в різних середовищах.
– IDEAS: Innovation in Development, Exploration, and Science – програма, яка сприяє співпраці та розвитку трансформаційних ідей у ​​дослідженні космосу.

джерела:
– Програма астробіології NASA [URL не надано]
– Програма екзобіології [URL не надано]

By Роберт Ендрю

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